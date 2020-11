Jedan od najboljih boksača svih vremena, legendarni Mike Iron Tyson (54 godine, do ove borbe skor 50-6 – 44 nokauta), nakon 15 godina vratio se boksu, jutros po hrvatskom vremenu u Staples Centeru, u egzibicijskom meču dogovorenom na osam rundi po dvije minute s rukavicama od 12 unci, protiv Royja Jonesa Juniora (51 godina, do ovog meča skor 66-9- 47 nokauta).

TYSON SE NAKON 15 GODINA VRATIO U RING: Jones mu zadao dosta problema, meč završio bez pobjednika, pogledajte najbolje trenutke borbe

Borba koju je s nestrpljenjem iščekivao boksački svijet, završena je bez pobjednika, a dugo iščekivani event od 4 sata ujutro mogli ste pratiti u izravnom prijenosu samo na RTL televiziji, dok je snimka glavne borbe od 19:40 sati.

I nekako, dok smo svi čekali na udarcima da Mike Tyson i Roy Jones Jr pokažu fanovima kako su nabrijani, kao što su pokazivali prije meča, nokaut nismo dobili. Dobro, to je možda bilo malo i previše za očekivati, s obzirom na godine i na to koliko dugo nisu bili u ringu, prošli ozbiljne pripreme.

Poznati reper Snoop Dogg dao je zanimljiv komentar na viđeno u Staples Centeru u meču Mikea Tysona i Royja Jonesa Juniora. Inače, reperska zvijezda bila je izvođač u Staples Centeru i “pušio je nešto doista sumnjivo”, kako to javlja Fox Sports.

Poznato lice u Staples Centeru, koji je u toj dvorani puno puta gledao svoje voljene Los Angeles Lakerse koje prati, kazao kako Tyson i Jones Junior izgledaju “poput dvojice mojih ujaka koji se tuku na roštilju”.

Društvenim medijima se to svidjelo i pozvali su ga da redovito komentira više sportskih događaja.

