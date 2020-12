[VIDEO] SNIMKA BRUTALNOG NOKAUTA OBIŠLA SVIJET: Provocirao protivnika, a onda je dobio udarac i izletio iz ringa

Brutalan nokaut obilježio je boksački meč između Kubanca Franka Sancheza i Meksikanca Juliana Fernandeza. U teškaškom obračunu slavio je Kubanac i to spektakularnim nokuatom.

Meksikanac koji se naziva “Pit bullom” u jednom je trenutku meča počeo bezobrazno provocirati Fernandeza. Spuštao je gard, nešto mu govorio i pozivao ga da ga pogodi u bradu što jače može.

Nije prošlo dugo i Kubanac mu je dao točno ono što je i tražio. Popio je vrlo jak udarac u glavu i od siline je izletio iz ringa kroz konopce. Inače Fernandezu je ovo 17 pobjeda iz 17 mečeva i trenutno okupira šesto mjesto WBA ljestvice.

"That's a bold strategy Cotton, let's see if it works out for him." pic.twitter.com/YSSZkrp9gC

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020