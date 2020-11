[VIDEO] SLAVNI UFC-OV BORAC ZGROZIO NAVIJAČE NOVOM TETOVAŽOM: ‘Ovo je nešto najgore što sam ikada vidio’

Slavni UFC-ov borac Amerikanac Kevin Lee pohvalio se na svojim društvenim mrežama novom tetovažom, ali na njegovu žalost nije dobio reakcije koje je očekivao.

Desetoplasirani borac lake kategorije UFC-a istetovirao je cijeli stražnji dio glave i vrata, a još otprije je imao tetovažu preko gotovo cijelih leđa i sada to izgleda kako izgleda.

“Njegove nove tetovaže su nešto najgore što sam ikad vidio”, samo je jedan od negativnih komentara na račun Leeja njegove nove tetovaže.

Kevin Lee’s new tattoos are some of the worse I’ve ever seen omg pic.twitter.com/uhBApD09At

— Dan🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@danthecasual) November 4, 2020