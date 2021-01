[VIDEO] SLAVNI UFC-OV BORAC OBJAVOM UZNEMIRIO FANOVE: Snimao se dok leži u lokvi vlastite krvi – ‘Neka mu netko pomogne’

Poznati UFC-ov borac velter kategorije, Mike Perry, sablaznio je svoje obožavatelje objavama na društvenim mrežama. Prvo je na Instagramu napao i izvrijeđao obožavatelje rekavši kako se ni sa kim ne želi slikati niti razgovarati i da će to u buduće raditi samo ako mu se plati, a onda je nastala prava drama.

U sljedećoj objavi prvo je snimao razbijeno staklo na nekim vratima u hodniku i zatim je okrenuo kameru prema sebi i snimao se kako leži u lokvi vlastite krvi. Za sada nije poznato što se dogodilo Perryju niti u kakvom je stanju, a obožavatelji su već jako zabrinuti za njega.

“Hej, UFC, dajte pomozite malo svom dečku. Što je prije moguće. Ovo nije cool”, napisala je jedna obožavateljica na Twitteru.

Full video. This is really disturbing pic.twitter.com/JexmgI4S1t

— Amy Kaplan (@PhotoAmy33) January 4, 2021