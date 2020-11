Filip Hrgović ima neke od jakih opcija

“Boksači uglavnom pričaju preko Instagrama, a ne žele borbu s El Animalom. Wilder, Fury ili Joshua? Još moram malo napredovati i imati prije nekoliko težih imena, ali nivoa malo ispod njih dvojice. Tko treba potpisati? Michael Hunter, Joe Joyce, Daniel Dubois, Dillian White, Aleksandar Povjetkin, Derek Chisora… To bi mi bila priprema za najbolje u kategoriji”, poručio je jutros s Floride nakon pobijede najbolji hrvatski profi boksač Filip Hrgović.

Htio bi Filip Hrgović (12-0, 10 nokauta) jake boksače, one najbolje. No nekako smo mišljenja kako dva imena koja je Filip izrekao jutros odmah po davanju izjava u ringu nakon borbe u kojoj je prekidom u 5. rundi pobijedio Rydella Bookera, iskusnog 39-godišnjeg Amerikanca kojeg nitko nikad nije pobijedio da ga je poslao na tlo, najviše strše.

Opaki boksači

Naime, Joe Joyce i Daniel Dubois dva su opaka britanska boksača, prave zvijezde teškaške divizije svjetskog boksa s kojima bi se Filip morao boriti, barem u ovom trenutku, kako sad stvari stoje, na svom putu prema samom teškaškom vrhu.

Zanimljivo, ali još početkom godine mediji su pisali kako je Joyce, 16. prema BoxRecu u teškoj kategoriji, bio u pregovorima za meč protiv velikog britanskog talenta, Daniela Dynamita Duboisa, kad je došla naredba EBU-a za meč protiv Hrgovića.

Kako je to meč koji Joyceov promotor Sam Jones već duže vrijeme zagovara, ne treba čuditi što su se mediji tada bili ozbiljno raspisali o tome. Borba Joycea i Hrgovića bila bi velika, a samim time i riskantna. Jer, koliko je pametno da sad u ovom trenutku, kad se još, ruku na srce, gradi njegova karijera, uđe u ring s jednim takvim opakim boksačem koji ima iste ambicije kao i Hrgović, samo 7 godina više i iskustvo boksanja s Usykom u Svjetskoj ligi.

Europska boksačka unija naredila je Joeu Joyceu meč protiv Filipa Hrgovića za upražnjenu titulu europskog prvaka u teškoj kategoriji. No, nakon toga je došla korona, od samog meča nije bilo ništa.

Početkom godine naveliko se pisalo i pričalo o njihovoj borbi

Osim što ih povezuje medalja iz Rija 2016., gdje je Hrvat bio brončani, a boksač iz Putneyja iz Londona srebrni. Hrgovića i Joycea veže i sličan omjer u profesionalnom boksu, Filip sad ima 12-0 a Joyce 11-0, oboje deset nokauta. A jednom su u amaterskoj karijeri boksali jedan protiv drugoga, u Svjetskoj boksačkoj ligi 2013., kad je Joyce slavio podijeljenom sudačkom odlukom. Sve to mora dobiti nastavak, to je nekako prirodan slijed i same teške kategorije. Na putu prema vrhu moraju se potući i u profi vodama…

“Lijepo je imati opcije. Ja bih najradije obojicu poslao na pod. Koga biste vi željeli?”, upitao je Joyce početkom godine svoje pratitelje na Twitteru uz fotografije našeg boksača i Duboisa.

Inače, Joyceu bi eventualni meč, tako je dalje išla priča, protiv Duboisa, boksača iz Greenwicha iz Londona, bio za britansku teškašku titulu, a protiv Hrgovića za navedenu europsku, no titula je ovdje zapravo manje bitna. Jer, 35-godišnji Joyce je dugo bio amater, u profesionalne je ušao tek s 32 godine i ne treba čuditi što on samo želi brži i efektniji put prema napadu na svjetsku titulu.

Dubois – senzacija iz Londona

I ostala navedena imena u Hrgovićevoj izjavi itekako su jaka, respektabilna, definitivno bi zanimljivo bilo vidjeti kako bi završio meč između Hrgovića i senzacionalnog 23-godišnjeg Daniela Duboisa sa skorom 15-0, boksača koji je pravo “britansko zlo” koje je od 2019. godine držao britanske, Commonwealth, WBC Silver i WBO International teške naslove. Poznat je po svojoj snazi ​​udaranja i lomljenju suparnika ritmom i energijom, i trenutno drži 92,9% omjera “nokaut-to-win” što najbolje govori o njemu. Kao amater, bio je petostruki državni juniorski prvak i britanski amaterski prvak. Opaki boksač. Što vi mislite, kako bi Hrgović prošao u borbama s Joyceom i Duboisom?