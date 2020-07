[VIDEO] SAMO SE TYSON OVAKO MOŽE PRIPREMATI ZA MEČ: Legendarni boksač potući će se s pravom velikom bijelom psinom

Jedan od najboljih boksača u povijesti, Mike Tyson, odlučio se vratiti borbama s 54 godine na leđima, dakako samo u egzibicijski, ali bez obzira na to doveo se u vrhunsku formu. Dok čeka na svoj povratnički meč Tyson se priprema na razne načine, a posebno je zanimljiv ovaj posljednji koji uključuje i morskog psa.

Naime, Tyson će biti gost u epizodi Discoveryjeve emisije “Shark Week”, a vjerovali ili ne ući će u more s velikom bijelom psinom i pokušat će je nokautirati.

“Tyson vs. Jaws (Ralje): Tučnjava na grebenu”, tako glasi naziv emisije Discovery Channela koja će se emitirati 9. kolovoza, a objasnili su i Tysonovu ulogu u svemu.

“Uz glas poznatog boksačkog najavljivača Michaela Buffera ova dva teškaša odmjerit će snage ispod vode, gdje će Mike Tyson pokušati upisati tehnički nokaut protiv masivnog morskog prsa… Sve u svrhu istraživanja”, pojasnili su.

Tyson je pristao na meč s morskim psom kako bi se riješio straha i tako psihički ojačao za novi meč.

“Ovo izjednačavam s premošćivanjem straha da se vratim u ring s 54 godine. Naučio sam iz svega ovog da sam i dalje sposoban biti na visini zadatka kada se ispred mene postavi izazov te da mogu prijeći preko svega što me sprječava da ispunjavam svoje životne ciljeve”, rekao je Tyson.

Who you got in @MikeTyson vs. Jaws?

The heavyweight champ joins #SharkWeek August 9 on @Discovery. pic.twitter.com/Ffq6IkRlY9

— Shark Week (@SharkWeek) July 15, 2020