RIJETKI VIDEO STIPE MIOČIĆA IZ 2011.: Primjetit ćete jednu neobičnost; Kasnije se pobrinuo da to Amerikanci isprave i nauče

U UFC-u Stipe se pobrinuo da svi dobro i zapamte i nauče izgovarati njegovo hrvatsko prezime

Na You Tubeu smo naišli na rijetku snimku aktualnog UFC teškaškog prvaka Stipe Miočića, tj njegove posljednje borbe u NAAFS-u prije nego što je došao u elitni UFC. Imao je tada 28 godina.

UFC DONIO ODLUKU KOJA ĆE NAŠTETITI MIOČIĆU U NAJVEĆOJ BORBI KARIJERE: Cormier priznao da mu to itekako odgovara

U hrvatskim kockicama lako do pobjede prekidom u drugoj rundi

Borba protiv Bobba Brentsa datira još iz lipnja 2011. godine, a u njoj je u hrvatskim kockicama s lakoćom došao do pobjede jednim lijevim low kickom, kojem su prethodili napadi laktovima u borbi, čime je postao prvakom NAAFS-a. Zanimljivo, ali u to vrijeme komentatori borbe nisu znali pravilno izgovoriti njegovo ime. No, ono što su znali je to da nitko sa Stipom do te borbe u NAAFS-u nije preživio tu drugu rundu. Toliko je bio moćan…

“Evo nam i Stipe Majosika“, koji je do te borbe imao skor 10-0. No, kasnije se u UFC-u Stipe pobrinuo da svi dobro i zapamte i nauče izgovarati njegovo hrvatsko prezime, tako što je ispisao povijest i tri uzastopna puta obranio teškaški pojas, a nakon toga izgubljeni od strane Daniela Cormiera u ljeto 2018. i vratio u svoje vlasništvo.

Pogledajte kako je to izgledalo u kavezu sa Brentsom.