Kevin Lee (17-5-0) i Charles Oliveirea (27-8-0) ukrstit će rukavice u glavnoj borbi UFC Fight Night 170 priredbe

Nadolazećeg vikenda dva elitna borca UFC-ove poluteške divizije Kevin Lee (17-5-0) i Charles Oliveirea (27-8-0) ukrstit će rukavice u glavnoj borbi UFC Fight Night 170 priredbe u Brazilu, a uoči borbe stigao nam je i jedan odličan video kao savršena najava tog sudara ovih sjajnih boraca. UFC organizacija svaki svoj event, zvučnu borbu, najavljuje s nokautom ili borbom nekog od glavnih aktera priredbe.

[VIDEO] BRUTALNO NA KVADRAT: YouTube zvijezda ušla je u ring s neporaženim UFC borcem; Ovo je pogledano skoro 3 milijuna puta

Gillespie protiv Leea tražio pobjedu kojom bi se približio Top 5 lake kategorije

Ovog puta UFC nas je počastio snimkom posljednje borbe Kevina Leeja, koji je u 2019. imao jedan od najboljih nokauta godine u najpoznatijem svjetskom MMA Octagonu, a neki borilački fanovi mišljenja su kako je ovo bio jedan od najbrutalnijih nokauta ikad. Lee je u studenom mjesecu u New Yorku zaustavio Gregora Gillespiea pred njegovom domaćom publikom u “Velikoj jabuci”, koji je do tog trenutka bio neporažen, i oko kojeg se podigao medijski hype kojeg je Lee majstorski ugasio. Gillespie je protiv Leea tražio pobjedu kojom bi se približio Top 5 lake kategorije, no ne samo da nije došao do nje, nego je doživio brutalni nokaut…

Lee u toj borbi stigao do svoje 17. profi pobjede

Za spomenuti kako je Lee u toj borbi stigao do svoje 17. profesionalne pobjede u karijeri strašnim lijevim high-kickom 2:15 prije kraja prve runde borbe koji je , a kako je to izgledalo na UFC 244 priredbi, pogledajte u videu.