‘Ajde dođi ovdje i reci mi to u lice’

Na društvenim mrežama osvanuo je video tučnjave u backstageu koja se dogodila u Londonu u ožujku 2019. godine, a u kojoj su glavni akteri bili Jorge Masvidal i Leon Edwards.

Edwards ga je isprovocirao

Naime, nakon što je Masvidal nokautirao Darrena Tilla (bio mu je to 14. nokaut u karijeri za skor 33-13) na UFC Fight Nightu u Londonu, Leon Edwards ga je isprovocirao i praktički izazvao tučnjavu. Masvidal je prekinuo davanje intervjua za ugledni američki ESPN, s rukama na leđima došao do ograde koja razdvaja gledatelje od boraca i bacio četiri brza direkta Edwardsu (od čega su tri pronašla cilj), razbivši mu jagodicu ispod lijevog oka.

“Ajde dođi ovdje i reci mi to u lice”, kazao je Masvidal nakon čega se prošetao mirno do Edwardsa i bacio udarce.

‘Dobio je tri brza i sok’

Nakon toga je za ESPN objasnio što se dogodilo:

“Davao sam izjave i taj huligan je samo došao do ograde i ničim izazvan mi počeo govoriti svakakve stvari u stilu da će me u srpnju prebiti, da ću tada dobiti svoje. Rekao sam mu ‘reci mi to u lice’, a ne da dobaci i onda samo ode, mislim, obojica smo muškarci, nije to način. S rukama na leđima hodao sam prema njemu, što je bio znak da ne želim tučnjavu. A on je na to odgovorio da je podignuo ruke u zrak i hodao prema meni. Rekoh OK onda, tamo odakle dolazim to znači da se spremaš ti mene udariti. To se neće dogoditi. I onda je dobio tri udarca i sok”. objasnio je Masvidal, koji je inače jedna od najvećih UFC zvijezda i vlasnik najbržeg nokauta, onog od pet sekundi iz srpnja 2020. i trenutačno četvrti borac prema UFC velter ljestvici. Valja spomenuti kako je Kamaru Usman prvak u velter diviziji.