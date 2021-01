[VIDEO] POTPUNI KAOS NA KSW SPEKTAKLU: Ludi Rus napao najboljeg slovenskog borca nakon meča i to nakon što ga je pobijedio

Rus, koji je očito ne baš sasvim čist u glavi, prišao Jurišiću i krenuo ga grliti

Najbolji slovenski MMA borac, Uroš Jurišić, poražen je u svom debiju pri organizaciji KSW i to od ruskog borca Shamila Musajeva. No, ovaj okršaj obilježio je ružan incident koji se dogodio nakon proglašenja pobjednika.

Naime, Musajev je slavio sudačkom odlukom nakon tri runde, a Jurišiću to nije najbolje leglo, ali nije se bunio. No, onda je Rus, koji je očito ne baš sasvim čist u glavi, prišao Jurišiću i krenuo ga grliti, a Slovenac je prihvatio to misleći da se želi s njim pozdraviti, no onda ga je Rus bacio na pod i krenuo ga mlatiti. Uskoro su ih krenuli razdvajati članovi oba tima, a Musajeva zbog ovog sigurno čeka i teška kazna.

