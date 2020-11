‘Ovo je samo posao. Jesi umoran? Hej, hajmo sad pričati’

Jedan od najboljih UFC boraca svih vremena, najdominantniji borac elitne organizacije slobodne borbe do trenutka kad je rekao da ide u mirovinu krajem listopada nakon pobjede protiv Gaethjea (iako njegova mirovina nije sto posto sigurna, možda je samo trenutna zbog smrti njegova oca), veliki Dagestanac Habib Nurmagomedov, bio je poznat po tome što nije volio ulaziti u trash talkove prije meča, nije volio prijetiti ni prepucavati se sa suparnicima.

Volio pričati samo u kavezu, u borbi, ne prije i poslije nje

On je volio pričati samo u kavezu, u borbi. No, ako mu se netko zamjerio kao što mu se zamjerio Conor McGregor koji je uvrijedio njegovu vjeru, oca i zemlju iz koje dolazi, onda se napikirao na njega i u borbi, u trenucima uništavanja suparnika, to mu je nabijao na nos. Još u listopadu na Facebook profilu ESPN MMA osvanuo je video u trajanju od 55 sekundi u kojem možemo vidjeti Habibovu komunikaciju sa suparnicima u trenutku borbe, dominacije nad njima. Pa kad je razvaljivao Conora od batina govorio mu je:

‘Hoćeš pričati samnom? Ajde, ajmo sad pričati. Evo pričamo’

“Hoćeš pričati samnom? Ajde, hajmo sad pričati. Evo pričamo. Ajde sad. Moraš odustati”, rekao mu je Habib i na kraju runde dodao:

“Ovo je samo posao. Jesi umoran? Hej, hajmo sad pričati”, dobacio je Conoru Habib. Kakve je sve psihološke igrice Habib vodio sa svojim suparnicima i što im je sve radio pogledajte u priloženom videu.