[VIDEO] POGLEDAJTE TU NJEGOVU LUDOST PRILIKOM NAPADA: Ovako je Babić demolirao suparnika; Obratite pozornost na jedan detalj

Opet je do izražaja došao taj njegov lijevi kroše koji ima moć

Alen The Savage Babić u nedjelju je navečer u Engleskoj demonstirao silu i nokautom u trećoj porazio Irca Nialla Kennedyja, i tako došao do najveće pobjede u karijeri…

[FOTO] ALEN ‘THE SAVAGE’ BABIĆ FANTASTIČNO DO PETE PROFI POBJEDE: Divljak pokazao moć i razvalio Kennedyja u trećoj rundi

Opet je do izražaja došao taj njegov lijevi kroše koji ima moć, jer je i u prošlom meču njime načeo suparnika. Razmahao se Alen prije nego što je udarac pronašao cilj, a do te situacije je došao konstantnim pritiskom od prve minute. The Savage ga je izdominirao. Pogledajte samo u videu Net.hr-a.