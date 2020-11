[VIDEO] POGLEDAJTE KAKO JE BABIĆ RAZBIO BRITANCA: Nakon bombardiranja sjevnuo je ubojiti desni kroše i Little je pao

Hrvatski boksač Alen Babić nastavio je svoj uspješni boksački put i upisao je veliku pobjedu protiv Britanca Toma Littlea. Babić je slavio nokautom u trećoj rundi nakon što je dominirao prve dvije runde i pošteno isprebijao Britanca. Babiću je ovo šesta pobjeda u karijeri i sve je dobio nokautom.

Babić je divljački odradio prvu rundu. Britanac je jedva preživio silovite nalete, primio je dosta udaraca u glavu, ali je ostao na nogama. Babić je kako je i najavio krenuo po nokaut u prvoj rundi, ali ipak se malo načekao. U drugoj je rundi nastavio u istom ritmu. Devastirao je Britanca udarcima u glavu i tijelo, ali ovaj je sve upijao. Bila je to vrlo riskantna taktika jer Little je vrlo malo uspio uzvratiti i već se bio jako uzdihao.

"He said he would go to war? Everybody says that. I want a challenge!" 👀

Alen Babic just wants a war 😤 pic.twitter.com/h6R8feHyDv

