Sljedećeg vikenda u Houstonu, saveznoj američkoj državi Texas, održat će se spektakularni UFC 247 priredba u Toyota Centru koja za svoju glavnu borbu ima sudar izazivača iz Kalifornije Dominicka Reyesa (MMA skor 12-0, 6-0 skor u UFC-u) protiv najboljeg P4P borca današnjice, opakog Jona Jonesa.

11 obrana pojasa prvaka za Jonesa

Bit će to 11 obrana pojasa prvaka za Jona Jonesa, a nasuprot sebe imat će borca koji je do sad neporažen u svojoj profesionalnoj karijeri. To je, nema sumnje, pravi izazov za njega, iako je favorit sa 25 pobjeda koji je do poluteškaškog pojasa došao 2011. Stoga, ususret priredbi UFC nas časti besplatnim mečevima najvećih zvijezda koje ćemo gledati u Houstonu. Prvakinja u muha kategoriji Valentina Ševčenko te će večeri, te noći po hrvatskom vremenu, braniti svoj pojas prvakinje protiv Katlyn Chookagian.

Jessica Eye pamti Valentinu Ševčenko, pamti ju i publika u Chicagu

Kako bi što bolje promovirali ovu borbu, službeni je UFC na svom YouTube kanalu odlučio ponuditi besplatan meč između Ševčenko i Jessice Eye, koji se dogodio u lipnju prošle godine. Kirgistansko-peruanska udaračica je tada, na UFC-u 238 priredbi, slavila fantastičnim lijevim high-kickom, udarcem nogom u drugoj rundi borbe u Chicagu, svoje prve u kojoj je branila pojas UFC prvakinje. To je bez sumnje jedan od najgorih nokauta u povijesti UFC-a i općenito ženske slobodne borbe. Kad je lijevi udarac odsjeo u desnu stranu glave Jessice Eye, spomenuta borkinja samo se srušila i ostala nepokretna ležati, s otvorenim očima… Bila je pogubljena, dezorijentirana, nije znala gdje se nalazi, s njom se nije moglo komunicirati… Odmah je u kavez ušla liječnička služba, dok su lica suca i gledatelja bila zabrinuta ali i zapanjena zbog viđenog.

Valentina Ševčenko podsjetila je i na nekadašnje najjače ubojito oružje legendarnog Mirka Cro Copa Filipovića. Pogledajte kako je to izgledalo.