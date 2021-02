[VIDEO] OVAKVE PRIZORE NA UFC-U NEĆETE VIDJETI GOTOVO NIKADA: Svi pričaju o Usmanovom potezu nakon što je nokautirao Burnsa

Usman je slavio tehničkim nokautom u trećoj rundi, a zanimljivo je kako su njih dvojica do jučer bili timski kolege i prijatelji

Bio je to jedan od najbrutalnijih mečeva ove godine u UFC-u, bez dvojbe. U APEX areni, na UFC 258 priredbi, nigerijski borac Kamaru Usman, znan kao “The Nigerian Nightmare”, obranio je naslov u supermeču protiv Gilberta Burnsa.

Usman je slavio tehničkim nokautom u trećoj rundi, a zanimljivo je kako su njih dvojica do jučer bili timski kolege i prijatelji te da su odradili meč kao da su najgori neprijatelji. To prijateljstvo je i dalje prisutno, iako je Usman nanio težak poraz Burnsu. Nakon meča Burns je teško podnio poraz i slomio se pred kamerama, a prvi ga je krenuo tješiti upravo Usman. Prizori su to koje nemamo prilike često vidjeti u UFC-u…

Once friends, then foes. Usman & Burns embrace at the conclusion on #UFC258 🤝 pic.twitter.com/uwPdtWQfHT — UFC (@ufc) February 14, 2021