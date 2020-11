Najbolji hrvatski profesionalni boksač, vlasnik WBC-ovog internacionalnog pojasa Filip El Animal Hrgović (12-0) jučer ujutro vratio se iz SAD-a, gdje je protekle nedjelje pobijedio svog bivšeg sparing partnera Rydella Bookera prekidom u 5. rundi. Tu borbu u izravnom prijenosu mogli ste pratiti na RTL televiziji u izravnom prijenosu u nedjelju rano ujutro od 4.00, a reprizu od 14 i 45 istog dana.

Bila je to Hrgina dvanaesta uzastopna profi pobjeda u isto toliko mečeva. No, sad je očito došlo vrijeme da Hrgović uđe u ring s nekim jačim imenom, da napravi korak naprijed, popne se stepenicu više.

“To je taj idući korak. On mora zakoračiti u taj idući korak. Često bi ga boksači voljeli u biti preskočiti, iz neke 3. divizije preskočiti onu drugu i odmah boksati za prvaka svijeta, te uzeti veliki novac. Međutim, dobiti priliku boksati za prvaka svijeta, mislim da su malo i Filipu tokom posljednjih mjeseci njegovi menadžeri i promotori pojasnili koji je to njegov put i koji je to jedini mogući put koji će prihvatiti razni promotori, televizije, sponzori itd. A to je da se sad okuša u ringu upravo s boksačima iz TOP 20. Znači, radi se o borcima koji su negdje tu, blizu vrha, neki od njih su boksali mečeve za svjetsku titulu”, kazao nam je jučer proslavljeni bivši hrvatski profesionalni boksač Željko Mavrović. Više o tome pročitajte – OVDJE.

“Michael Hunter, Joe Joyce, Daniel Dubois, Dillian White, Aleksandar Povjetkin, Derek Chisora… To bi mi bila priprema za najbolje u kategoriji”, poručio je Filip Hrgović nakon borbe na Floridi, u samom ringu za vrijeme davanje izjava.

No, uz spomenute još se jedan boksač nameće kao potencijalni protivnik Filipa Hrgovića. Možda ne odmah u idućoj borbi, ali u narednim sigurno. Radi se o Francuzu Tonyju Yoki, 28-godišnjem teškašu koji je trenutno na 18. mjestu svjetskih teškaša prema BoxRecu. Ima skor 8-0 i dolazi iz Pariza. Visok je 201 cm, ima raspon ruku od 208 cm, i niz od 6 pobjeda nokautom. Ukupno je ostvario sedam nokauta u 8 profi mečeva.

Inače, Yoka je na boksačkom turniru na OI u Riju 2016. godine u polufinalu u borbi na tri runde (+91 kg) pobijedio Filipa i na kraju osvojio olimpijsko zlato, dok je naš teškaš uzeo broncu. Inače, bio je to posljednji put da je Leonard Pijetraj vodio Hrgovića kao boksača. Nakon toga su se u svađi razišli svako na svoju stranu. U toj borbi je bilo vidljivo kako između njih dvojice više nije dobar odnos, kako nešto ne štima.

No, isto tako, na juniorskom SP-u 2010. godine Hrga je u finalnom meču na tri runde (91+) uzeo pobjedu i osvojio europsko juniorsko zlato. Znači, u amaterskom boksu su na 1-1. Iako je važniju pobjedu ostvario Yoka. Godine 2015. Francuz je postao i svjetski seniorski prvak.

Ono što ih veže je i trenutno slični plasman na BoxRecu, jer je Hrga sad skočio s 34. na 24. mjesto teškaša. Odnosno, vraća se u TOP 20, gdje je do nedavno i bio. Uz to, imaju isto godina i na istom su putu. Oboje, naime, žele uhvatiti sam teškaški vrh a ako žele biti najbolji, među najboljima, onda moraju i pobjeđivati one najbolje, moraju ići stepenicu po stepenicu.

Kad govorimo o Yoki, bitno za naglasiti kako je on u ožujku 2018., na početku svoje profi karijere, bio suspendiran na period od godine dana od strane Francuskog boksačkog saveza. Razlog je bio taj što je Francuz propustio obavezna doping testiranja. I to njih četiri zaredom što je rezultiralo na koncu suspenzijom. Za spomenuti kako Yoka ima zakazani meč s Christianom Hammerom za 27. studenog u Francuskoj.

