[VIDEO] NOĆ KAD JE MIKE TYSON POKAZAO ZASTRAŠUJUĆU MOĆ: Ekspresno je demolirao boksača koji je rušio suparnike

Mike Tyson demolirao je Alexa Stewarta

Na Facebook profilu “All lovers boxing”, namijenjenu svim ljubiteljima “plemenite vještine”, osvanuo je meč između jednog od najvećih boksača ikad Mikea Tysona i Alexa Stewarta održanog 8. prosinca 1990. u Convention Hallu u Atlantic Cityju, New Jersey.

Iste je godine Tyson pretrpio šokantan poraz od Bustera Douglasa

Iste godine samo ranije, 11. veljače, Mike Tyson pretrpio je iznenađujući poraz od Jamesa “Bustera” Douglasa što ga je koštalo gubitka titule prvaka svijeta, a i dan danas taj se njegov poraz ubraja u jedne od najšokantnijih raspleta u povijesti, ne samo boksa nego općenito u sportu.

Prema tronu na sporedni ulaz

Iako se nadao revanšu, Douglas se umjesto Tysona odlučio sučeliti s izazivačem broj jedan, Evanderom Holyfieldom. Kao takav, Tyson je bio prisiljen izabrati drugi put svog povratka, vratiti se na tron kroz “sporedni” ulaz.

Njegov prvi protivnik bio je zlatni olimpijski pobjednik iz 1984. godine Henry Tillman, koji je dvaput pobijedio Tysona kao amater. Tyson je lako pobijedio Tillmana, nokautirajući ga 2:47 prije isteka prve runde.

Stewart je bio nokauter, međutim…

Tysonova se sljedeća borba za povratak bila protiv Alexa Stewarta, nadolazećeg perspektivnog boksača i trećeg izazivača u teškoj kategoriji, koji je u to vrijeme glasio kao jedan od najboljih, jer je u svih 26 pobjeda do tog meča s Tysonom do slavlja došao nokautom a u osam borbi nokautirao je suparnika u prvoj rundi. Tek je bio izgubio od Evandera Holyfielda…

Ipak, Stewart se borio s Tysonom kad je imao omjer 26–1 i za Tysona je shvaćen kao ozbiljniji protivnik od Tillmana. Iako je borba prvobitno bila dogovorena za 22. rujna, Tyson je pretrpio posjekotinu iznad desnog oka uslijed slučajnog udaranja glavom za vrijeme sparinga s Gregom Pageom.

Ozljeda Mike Tysona dovelo do odgode borbe za 8. prosinac

Iron Mike dobio je čak 48 šavova, što je dovelo do odgode borbe za 8. prosinac. Tyson je borbu dočekao kao prvi izazivač prema WBA, IBF i WBC verzijama. Iako nije bio vlasnik pojasa prvaka, Tyson je i dalje bio teškaško ime broj jedan u svijetu, kad je riječ o prodaji ulaznica i interesu javnosti.

Ni Holifield niti Forman, a definitivno ne Donovan “Razor” Ruddock koji je bio poznat kao moćni nokauter u to vrijeme. Tyson je od početnog gonga u borbi silovito krenuo, bacio jedan desni dugi kroše i za manje od 10 sekundi poslao na pod Alexa Stewarta, koji nije bio na tlu protiv Holifielda. Nakon što mu je sudac u ringu Frank Cappuccino brojao, dopustio je nastavak meča.

Iron Mike poput pit bulla

Iron Mike nastavio je s kretanjima prema naprijed i napadima, da bi 01:55 prije kraja prve runde ponovno Stewarta poslao na tlo. Frank Cappuccino opet je brojao Stewartu koji se ovog puta ustao s poda na brojci 9.

Cappucino ga je pitao kako se osjeća, on mu je odgovorio potvrdno, i dopustio je nastavak borbe da bi ga Tyson 45 sekundi prije kraja po treći i posljednji put poslao na tlo. Pogledajte i sami kako je to izgledalo.