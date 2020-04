‘To je bila jedna od najvećih njušketina japanske borilačke scene’

Legendarni hrvatski MMA borac Mirko Cro Cop Filipović gostovao je protekle subote u Podcast Inkubatoru. Tada je ispričao nikad ispričanu priču od njega…

CRO COP O ODNOSU S NAJBOLJIM SRPSKIM BORCEM: ‘Kod mene je uvijek dobrodošao, ali nije bilo u redu da to saznam iz medija i da se ljudi naslađuju’

Jednu od najbizarnijih stvari doživi u Japanu

“Nisam to nikad ispričao. Jednu od najbizarnijih stvari doživio sam u Japanu. S jednim čovjekom iz vrha tih organizacija. Nebitno o kome je riječ”, započeo je Mirko i nastavio:

“U jednom trenutku trebamo izaći zajedno do ringa. Stojimo skupa na platformi. Mrak je. I u tome trenutku osjetim kako me rukom uhvatio za gu*icu. Nisam odmah skužio, mislio sam da se netko od osoblja okrenuo i dotaknuo me. Ja pogledam i čovjek me drži rukom za gu*icu. Tlak mi je na 900. Uhvatim ga iz sve snage za ruku i maknem ju, pogledam ga… Čekam dalje. Nije prošlo možda 10-ak sekundi i on opet. Mislim si ‘zalijepit ću ga, neće biti dokaza’, reći će da sam poludio i udario ga iz čistog mira. Završit ću u zatvoru, gotova karijera. Uhvatim ga za ruku, gurnem i on udari po platformi te otrese ruku. Tlak mi je na 900”, objašnjava Cro Cop i nastavlja:

‘To je bila jedna od najvećih njušketina japanske borilačke scene’

“Evo njega treći put. Ja sam stao, zgrčio sam se i kažem si sad ću ga sastaviti, zgazit ću ga, ubiti. I taman se tad počne dizati rampa… On u tom trenutku povuče ruku i pravi se kao da nije ništa bilo. To je bila jedna od najvećih njušketina japanske borilačke scene. Bilo je već priča da on ima takvih sklonosti i da se on i jedan borac malo igraju doktora. Kunem ti se, dvaput sam se suzdržao, treći put bih ga zalijepilo. Da je to trajalo još 7-8 sekundi, ne znam kako bih reagirao i tko zna u kakve bi se probleme uvukao”, otkrio je Mirko, prenosi borilački portal Fight Site.