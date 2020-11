Borba golim rukama koju organizira Bare Knuckle Fighting Championship jedan je od najbrutalnijih, ako ne i najbrutalniji sport na svijetu, a prošlog petka imali smo priliku svjedočiti koliko opasan može biti.

U jednoj od borbi eventa Bare Knuckle Fighting Championshipa 14 našli su se Uly Diaz i Donelei Benedetto, a Diaz je svog protivnika za samo nekoliko sekundi “pomeo“.

Internetom kruži snimka njihove borbe. Čim se oglasilo zvono, Diaz je svom snagom krenuo na Benedetta i nokautirao ga u prve tri sekunde.

Zvuči nevjerojatno, ali tako je to u svijetu borbe bez rukavica. Pogledajte video i uvjerite se.

The starting bell was still echoing as this man hit the canvas 🤭 #BKFC14 pic.twitter.com/ODJs1FlN1H

— MMA Gone Wild🥋 (@mmagonewild) November 14, 2020