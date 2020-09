[VIDEO] NESTAO ZA ŠEST SEKUNDI: Legendarni borac ovim je ekspresnim nokautom upisao svoju 141. pobjedu

Muay thai priredba promicije ONE ugostila je dvojicu legendarnih boraca u kojoj je Asanan Praanekpanansri (poznatiji kao Kapetan Petchyindee Academy) ekspresno nokautirao Petchtanonga Petchfergusa

Kapetanu je trebalo samo šest sekundi da jednim snažnim udarcem pogodi svog protivnika i pošalje ga u zemlju snova.

Meč je brzo prekinut, iako je trebao biti atraktivan jer se radi o dvojici vrlo poznatih i iskusnih boraca u svojoj disciplini. Ujedno je to bio i najbrži nokaut u povijesti promocije ONE, piše Fight Site.

Nevjerojatan je i podatak da je Kapetanu ovo 141. pobjeda u karijeri u kojoj je upisao i 40 poraza, dok je njegov protivnik na omjeru 356-56-1. Kako je izgledao ekspresni nokaut, pogledajte u nastavku članka.

It’s a new ONE Super Series record! Capitan knocks Petchtanong out in SIX SECONDS 🤯 #ANewBreed3 #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/qSnRApWe84

— ONE Championship (@ONEChampionship) September 18, 2020