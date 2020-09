Koliko MMA kao sport može biti brutalan najbolje svjedoče snimke iz Mississippija koje su obišle svijet. U glavnim ulogama borbe organizacije CFFC bili su poluteškaši Jordan Titoni i Pat Sabatini, a po Titonija je ova borba gotovo završila kobno.

Naime, njihov je meč trajao samo par minuta, a Sabatini je u završnici zadao svom protivniku nekoliko razornih udaraca u bradu. Titoni se onesvijestio, sudac je prekinuo borbu, a Titoni je ostao ležati na podu.

Izgledalo je sve to zastrašujuće, ležao je 15 minuta na podu dok su ga liječnici pokušali probuditi. Naposljetku su ga uspjeli probuditi, postaviti na nosila i odvesti u bolnicu.

Iz njegovog tima javili su da se sad osjeća puno bolje te da se kreće. Kako je izgledao brutalni nokaut, možete pogledati u nastavku:

Wow… Brutal finish just now at #CFFC84 Pat Sabatini knocked Jordan Titoni out standing and he face plants once the ref waves it off. He's leaving on a stretcher, but gave a thumbs up as he was taken out of the cage 🙏 #CFFC84 pic.twitter.com/BScUXp7i2l

— MMALocksmith (@locks_mma) September 18, 2020