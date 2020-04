[VIDEO] ‘MUHAMMAD ALI RAZBIO BI MIKEA TYSONA’: Pokrenuta je velika rasprava, što vi mislite tko bi pobijedio?

‘Moj otac bi ga razbio. Svi kažu da bi Mike Tyson pobijedio mog tatu, ali odmah sam kategorički rekao ne’

“Muhammad Ali bi razbio Mikea Tysona, da su se susrela u svojim zlatnim vremenima. No, vjerojatno bi se više mučio protiv kung-fu majstora Brucea Leeja!”

SVJETSKI PRVAK REKAO ONO ŠTO SE MALO TKO USUDI: ‘Tyson bi pobijedio Muhammada Alija, objasnit ću vam zašto to mislim’

Muhammad Ali Jr. jedno od devetero djece jednog od najvećih boksača ikad

To je mišljenje Alijevog najstarijeg sina u razgovoru za jedan od najčitanijih britanskih tabloida The Sun. Muhammad Ali Jr. jedno od devetero djece jednog od najvećih boksača ikad, po mnogima najvećeg boksača, dok je nedavno pokrenuta rasprava o tome tko je veći boksač od njih dvojice.

U virtualnoj simulaciji koju je napravila Svjetska boksačka super serija, Tyson je pobijedio pokojnog, sjajnog Alija. Englezi pišu kako trenutni svjetski prvak u teškoj kategoriji Anthony Joshua smatra da bi Tyson, koji sada ima 53 godine, pobijedio u hipotetskoj fantastičnoj borbi – s čime se “Iron Mike” nije složio.

‘Moj otac bio pobijedio’

Ali Muhammad Ali Junior smatra da bi njegov slavni otac, koji je umro u lipnju 2016. godine u dobi od 74 godine, izdržao i na kraju pobijedio…

“Moj otac bi ga razbio. Svi kažu da bi Mike Tyson pobijedio mog tatu, ali odmah sam kategorički rekao ne. Tyson ne bio mogao držati distancu. Ne bi izdržao 15 rundi. On nije boksač. On je ulični borac. On je nokaut umjetnik. On nikada ne bi u jednom boksačkom meču izdržao s mojim ocem”, kazao je Muhammad Ali Junior.

Mike Tyson: ‘Ne bih pobijedio u pravoj borbi. Ali je najveći koji je ikada postojao’

Ranije ovog tjedna, nakon što je Tyson pobijedio Alija u simulaciji koju je pokrenula Svjetska boksačka super serija, Tyson je rekao:

“Znam da je to samo maštarija. No, najvjerojatnije bih pobijedio i u toj maštariji. Ne bih pobijedio u pravoj borbi. Ali je najveći koji je ikada postojao”, poklonio se liku i djelu veliki, neponovljivi Mike Tyson.

‘To bi bila dobra borba’

Kontroverzni bivši boksački prvak je možda prihvatio poraz u startu, ali Ali Jr. smatra da bi njegov otac imao problema s borilačkim umjetnikom Leeom.

Rekao je Ali mlađi:

A kako bi prošao Ali protiv Brucea Leea?

“To bi bila dobra borba. Oboje su bili mladi, oboje su bili okretni i oboje su sve to što je u vlastitoj borilačkoj domeni potrebno za najveća postignuća doveli do krajnjih granica svojim treningom. Oboje su bili najbolji u onome što su radili. Mislim da bi to bila dobra borba između mog oca i Leeja. ”

Ali Jnr rođen je 1972. godine u Philadelphiji od Alijeve druge supruge Belinde. Ovaj 47-godišnjak je imao neobičan odgoj sve dok se njegovi roditelji nisu razveli 1977. godine, tvrdeći da je njegova mama “čuvala Michaela Jacksona“.

Doprinio je novoj knjizi o svom ocu Muhammadu Aliju: “Život legende” koju je napisao britanski novinar indijskog podrijetla Fiaz Rafiq. Upitan što misli kada sad vidi bivšeg trostrukog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji na TV-u, svog oca, Ali Jr. je rekao: ”

Čini mi se kao san. Ali samo ga gledam kao tatu u svemu tome. On je moj otac. Volim ga, on mi je otac”.