Ono što je prva borba Anthonyja Joshue i Andyja Ruiza bila za boksački svijet, to je borba Matta Serre i Georgesa St-Pierrea bila za MMA svijet.

Prije 13 godina ljubitelji MMA borbi ostali su bez riječi kad je tad anonimni Serra u samo tri minute i 25 sekundi razmontirao prvaka velter kategorije St-Pierrea i to na spektakularan način.

Serra je do te borbe bio prosječan UFC-ov borac s omjerom četiri pobjede i četiri poraza, a nije bio ni blizu statusa izazivača u velter kategoriji. Ali do njega je stigao na turniru The Ultimate Fighter na kojem je iznenađujuće stekao pravo borbe s tad 26-godišnjim St-Pierreom.

Borba za povijest

Iako kanadski borac još uvijek nije bio na vrhuncu svoje moći, bilo je jasno tko je tu uvjerljivi favorit, a deset centimetara niži Serra trebao je biti topovsko meso. No nije se to dogodilo.

Serra je bio strpljiv i nije da St-Pierreu da nametne svoju borbu. U drugoj polovici prve runde dočekao je svoj trenutak te s nekoliko krošea izbacio favorita iz ravnoteže, a onda ga i završio kad je pao na leđa.

Serra je bio prvak velter kategorije godinu dana, a onda mu je St-Pierre u sljedećoj borbi preuzeo titulu. Kanađanin nikad više u karijeri nije doživio poraz, ali ovaj će sigurno najviše pamtiti. Pogledajte video: