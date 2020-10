[VIDEO] ‘MARKO MI JE REKAO DA MU JE SLOMLJENA ČELJUST’: Buatsi otkrio dramatični detalj i onda pokazao kakav je gospodin

‘Veliki respekt njemu, gurao me do kraja. Želim mu odati priznanje. Bio je ravnopravan u svakoj rundi, čvrst’

Hrvatski boksač Marko Čalić (33) nije uspio osvojiti WBA internacionalni pojas u poluteškoj kategoriji nakon što je u nedjelju kasno navečer u engleskom Milton Keynesu, u glavnoj borbi večeri, izgubio od branitelja naslova Joshue Buatsija (27) prekidom u sedmoj rundi. Odličnu borbu mogli ste gledati na RTL-u 2.

Bila je to 12. borba u Čalićevoj profesionalnoj karijeri, te prvi poraz, dok je Buatsi upisao 13 pobjeda u 13 borbi pri čemu je 10 ostvario nokautom ili tehničkim nokautom. Više o tome pročitajte – OVDJE.

Buatsi je u srednjim rundama borbe pokazao zašto ga svi toliko hvale i zašto je trenutno najveći projekt britanskog boksa. No, nije samo briljirao u 7. rundi, nego i nakon meča. Pokazao je kako se ponaša prvak, pokazao je kakav je gospodin…

'Veliki respekt Čaliću, gurao me do kraja. Želim mu odati priznanje", kazao je Buatsi i otkrio:

“Marko Čalić mi je nakon borbe rekao da mu je slomljena čeljust. Kako bilo, veliki respekt njemu, gurao me do kraja. Želim mu odati priznanje. Bio je ravnopravan u svakoj rundi, čvrst, iznenadio me skroz. Nitko mi još nije ovo napravio i ovako me namučio. Par puta me uzdrmao, pogodio.”, kazao je za kameru Sky Sportsa, donosi RTL.

