Legendarni kubanski boksač Luis “King Kong“ Ortiz na sjajan se način vratio u ring godinu dana nakon što je izgubio od Deontaya Wildera.

Ortiz je za samo 46 sekundi na pod poslao Alexandera Floresa. Još je impresivnije što Ortiz nije primio niti jedan udarac u ovoj borbi, a zadao je samo – tri.

Nakon takve uvjerljive predstave 41-godišnji Ortiz je najavio novi napad na pojas u WBC tituli koju sad drži Tyson Fury. No nije odmah nakon borbe prozvao Furyja, već je kao sljedećeg protivnika s kojim bi se želio boriti odredio Andyja Ruiza.

Kako je izgledao Ortizov eksplozivni nastup, pogledajte u videu:

1st. Round. KO. 👊

Luis Ortiz's got it done during last night's main event #OrtizFlores pic.twitter.com/rWRb8wRrjb

— FOX Sports: PBC (@PBConFOX) November 9, 2020