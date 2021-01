[VIDEO] KAMERA SNIMILA BIZARAN OBITELJSKI INCIDENT UFC-OVE LEGENDE: Razornim udarcem razvalio dečka svoje kćeri

Ovaj dečko neće baš po dobrom pamtiti ulazak u novu godinu, ali tko mu je kriv što je imao ovako bizaran zahtjev. Naime, mladić je tražio od legendarnog UFC-ova borca, Dana Hendersona, da na njemu demonstrira low-kick.

Mladić, koji je ujedno i dečko Hendersonove kćeri, na novogodišnjoj je zabavi očito malo previše popio i zatražio je od popularnog Henda da isproba radi li još uvijek njegov razorni low-kick. I uskoro je saznao da itekako radi.

Henderson ga, čini se ovako na prvu, čak i nije prejako pogodio, a izraz na dečkovu licu zaista govori sve.

Dan Henderson was giving out leg kicks on New Years Eve pic.twitter.com/cR1XYz3O1F

— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) January 1, 2021