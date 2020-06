JOŠ SE NIJE RODIO UDARAČ KAO TYSON: Bio je zvijer u ringu, odbijao je pasti i razvaljivao; ‘Jedem malu djecu, iščupat ću im srce svima’

Mnogi Tysona smatraju za najjačeg udarača svih vremena

Na Facebook stranici “IronMantv Boxing” osvanula je video kompilacija 10 najboljih nokauta u karijeri legendarnog bivšeg profesionalnog boksača, jednog od najboljih boksača svih vremena, Mikea Iron Tysona.

[VIDEO] EKSPLOZIVNI TRENING MIKE TYSONA: Nevjerojatno je da ovo radi s 54. na leđima; To graniči s ludošću i prkosi svemu

Mnogi ga smatraju za najjačeg udarača ikad

Mnogi Tysona smatraju za najjačeg udarača svih vremena. Njegovo najjače oružje bio je aperkat i kroše. Uz spomenuto, Tyson je sjajno eskivirao udarce i brzim radom nogu sebe gurao u priliku, sebi nalazio prostor sa strane iz kojeg su uglavnom sijevali spomenuti aperkati.

Bivši je prvak svijeta i drži rekord kao najmlađi boksač koji je osvojio naslove u teškoj kategoriji po verzijama WBC, WBA i IBF u kad je imao samo 20 godina, 4 mjeseci i 22 dana. Bio je prava zvijer u ringu, apsolutni prvak koji je odbijao pasti, ali njegov život uglavnom je bio protkan raznim skandalima. Velike količine droge, prostitutke i zatvor obilježile su ga za čitav život, ali uprkos svemu nije izgubio svoje fanove i navijače tijekom godina i mnogi ga i dalje smatraju istinskom ikonom boksa…

Tyson je pobijedio svojih prvih 19 profesionalnih borbi prekidom, od toga u 12 od njih u prvoj rundi. WBC-ov naslov je osvojio 1986. nakon pobjede protiv Trevora Berbicka tehničkim nokautom u drugoj rundi, da bi godinu dana poslije 1987. u svoju kolekciju dodao WBA i IBF naslove nakon pobjeda protiv Jamesa Smitha i Tonyja Tuckera. Bio je prvi boksač u teškoj kategoriji koji je istovremeno držao naslove po verzijama WBC, WBA i IBF, a dobio je i nadimak “Najopasniji čovjek na planeti”.

“Iščupat ću im srce, najopakiji sam i najnemilosrdniji prvak ikad. Nitko me ne može zaustaviti. Ja jedem malu djecu”, kazao je svojedobno Mike Tyson a te njegove riječi nakon jedne borbe i dan danas se pamte.

Tyson je uspješno obranio naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji devet puta, uključujući i pobjede nad Larryjem Holmesom i Frankom Brunom. U 1990, izgubio njegov naslov izgubivši od Jamesa “Bustera” Douglasa, nokautom u 10. rundi. I dan danas taj se Tysonov poraz smatra najvećim iznenađenjem u povijesti boksa, najšokantniji poraz ikad…

Karijera puna pobjeda i kontroverzi

Pokušavajući opet doći do naslova, pobijedio je Iron Mike Donovana Ruddocka dvaput 1991., ali je odustao iz borbe s prvakom u teškoj kategoriji Evanderom Holyfieldom zbog ozljede.

Godinu dana poslije, Mike Tyson optužen za silovanje Desiree Washington i osuđen na šest godina zatvora, ali je otpušten nakon tri godine. Nakon puštanja, odradio je niz povratničkih borbi, da bi 1996., godine osvojio naslove WBC i WBA pobijedivši Franka Bruna i Brucea Seldona nokautom.

S pobjedom protiv Bruna, Tyson se upisao u boksačku povijesti i pridružio se Floydu Pattersonu, Muhammadu Aliju, Timu Witherspoonu, Evanderu Holyfieldu i velikom George Foremanu kao jedinim boksačima u povijesti boksa kojima je do tada uspjelo ponovo osvojiti naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji nakon što su ga izgubili.

Nakon osvajanja naslova po WBC-u, Tyson je izgubio naslov po verziji WBA protiv Evandera Holyfielda koji ga je u studenom 1996 pobijedio u 11. rundi tehničkim nokautom. Pokušao je uzvratiti 1997. Holyfieldu, ali je ta epska borba završila kada je Tyson bio diskvalificiran zbog ugriza za uho, što je jedan od najdramatičnijih trenutaka ikad u boksu.

Prema La Gazzeti dello sport trebao se boriti protiv Axela Schultza ili našeg prvaka Željka Mavrovića, ali…

Godine 1999. razmatrao je da se vrati u ring 2. listopada. Protivnik nije bio određen, a prema pisanju ugledne talijanske La Gazzeti dello sport, Tyson se trebao boriti protiv Axela Schultza ili našeg prvaka Željka Mavrovića. Borba se trebala dogoditi u Las Vegasu u kultnoj MGM Grand Hotel and Casino Areni, no do nje nikad nije došlo. U 2002., borio se za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u dobi od 35, gubi nokautom od Britanca Lennoxa Lewisa.

Povukao se iz profesionalnog boksa u 2006., nakon što je nokautirao protivnike u borbama protiv Dannyja Williamsa i Kevina McBridea.