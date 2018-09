[VIDEO] JOŠ JEDNOM DOKAZAO DA JE NADČOVJEK: Poznati borac u 4 sekunde bacio čak 44 udarca

Još jednom je dokazao da je on puno više od običnog čovjeka

Saul “Canelo” Alvarez čini se i više nego spreman za veliki meč koji će u subotu odraditi protiv Gennadya Golovkina. Zapravo, jedan njegov video s treninga otkriva koliko je on zapravo više od običnog čovjeka, prenosi Fight site.

Posljednji tjedan prije meča više se ne trenira teško, nego se samo do posljednje razine pokušava izbrusiti ono što se napravilo tijekom priprema. Obojica govore da su spremni kao nikada u životu te da nema onoga što ih može zaustaviti na putu prema pobjedi. I nerijetko to prezentiraju putem video uradaka na društvenim mrežama. No, ukoliko se ne ponovi situacija kao u prošlom meču, jedan od njih će morati otići poražen.

Naporno trenira

Da se to ne bi dogodilo Canelu, on je jako puno radio na svojim rukama, što uostalom možemo vidjeti u priloženom videu. Netko se čak potrudio isti pogledati usporeno te prebrojati koliko je Meksikanac odradio udaraca tijekom ove kratke “shadowboxing” seanse. U četiri sekunde, on je bacio točno 44 kratka udarca, odnosno 11 po sekundi.

Do meča je ostalo još samo dva dana, a sutra ćemo popratiti vaganje tijekom kojeg će se boksati i sučeliti licem u lice.