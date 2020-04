Foto: Screenshot: You Tube

Gladijatori modernog doba

Pandemija koronavirusa još uvijek drži sport paraliziranim, iako se nazire i tome kraj. Svi s nestrpljenjem iščekujemo vraćanje normalnom životu, a to znači i borilačkom sportu.

Arhiviramo povijest

No, dok to čekamo, arhiviramo povijest, prisjećamo se onog što se dogodilo. Tako smo na You Tube kanalu naišli na spektakularan video brutalnih nokauta u Muay Thaiju u trajanju od 7:10 minuta.

Kompilacija nokauta djelo je jednog obožavatelja tajlandskog boksa. Subjektivnog je karaktera i vlastito viđenje osobe koja je video na You Tubeu objavila prije godinu dana.

No, video sadrži pravo umijeće ovih ratnika u ringu. Inače, Muay Thai ili tajlandski boks je borilačka vještina nastala u vrijeme seljenja naroda Thai s jugoistoka Kine prema današnjem Tajlandu.

Dozvoljeni laktovi

Prema pravilima, u tajlandskom boksu dozvoljeni su udarci rukama i nogama uz uporabu koljena, laktova te držanje, guranje i bacanje, bez poluga, što i čini razliku od drugih sličnih sportova poput K1, kickboxinga itd…

Smatra se izrazito nasilnim sportom među samim borilačkim sportovima, upravo zbog uporabe laktova. Uz to, zahtijeva snagu, izdržljivost, ravnotežu i koordinaciju pa je samim time i naporan sport. No, da ne duljimo, udobno se smjestite i uživajte.