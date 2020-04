Ovako to u ringu radi uzdanica BK Leonardo iz Dubrave Alen Babić

Na Facebook profilu jednog od naših najelitnijih teškaša, uz Marka Miluna najveću uzdanicu BK Leonardo i cijenjenog boksačkog trenera Leonarda Pijetraja, Alena The Savagea Babića (3-0-0 profi skor u WBC-u), osvanuo je video pobjeda, većinom nokauta, koji je u trajanju od 01:45, a uz opis:

ALEN BABIĆ ZA NET.HR: ‘Čak je do Londona došla priča o meni i Hrgoviću. Kad god hoće može ući u ring sa mnom. Tu sam, ja ne bježim’

‘Zadnjih 10 godina mog života’

“Zadnjih 10 godina mog života. Sve što sam radio, radio sam zbog ljubavi prema ‘najtežem sportu na svijetu’. Kad me pitaju kako sam sve izdržao odgovor je uvijek isti – Ljubav, veze su me držale iznad vode a prva ljubav boks me gurao ispod! What a journey! Završetak amaterske karijere zaslužuje zadnji higlight. Većina je TKO/KO pa uživajte”, stoji u postu.

Inače, Babić je prošle godine nastupao u londonskoj O2 Areni i u svojoj profi karijeri je nastavio s pobjedama. Divljak, kako mu je nadimak, nokautirao je u listopadu u drugoj rundi gruzijskog borca Ramazija Gogichashvilija. Babiću je ovo bila treća borba u njegovoj profesionalnoj karijeri, a upisao je treću pobjedu s trećim nokautom u karijeri. Dosta impresivno.

Babić se publici najviše pokazao brutalnim nokautom u Londonu. Samo 45 sekundi trebalo mu je da nokautira francuskog borca Morgana Dessauxa i tako najavio da se od njega u budućnosti mogu očekivati velike stvari.

Sparirao s Dillianom Whyteom

Babića je prepoznao poznati borac Dillian Whyte s kojim je sparirao. Nakon 30 odrađenih sparing-rundi Dillian Whyte ostao je oduševljen boksačkim sposobnostima Alena Babića te mu dao nadimak “The Savage“.

“Ovo je moj najnoviji boksač Alen ‘Savage’ Babić. On je zvijer, pravi luđak u ringu. Kada je došao na trening, rekao mi je: ‘Ja ne treniram, ne radim vježbe snage niti kondicije. Ja dolazim samo zbog sparing-borbe u kojoj dajem 200 posto. Ne mičite pogled s njega, riječ je o velikom talentu”, rekao je Whyte.

[VIDEO] POGLEDAJTE KAKO JE ALEN BABIĆ POMEO POD S FRANCUZOM: Borbu je završio paklenom desnicom za 45 sekundi

U ringu samo grabi naprijed, zadaje puno udaraca

Whyte je nahvalio Babića kako u ringu samo grabi naprijed, da je boksač koji zadaje puno udaraca, koji ima opaki stil te koji je u sjajnoj je formi. Proglasio ga je velikom boksačkom nadom te mu odmah pružio priliku da se dokaže u Londonu.

Tako se Alenu Babiću ukazala velika prilika, ogromna. Babića je nahvalio i poznati promotor Eddie Hearn. A Hrvatska bi tako mogla, nakon Filipa Hrgovića, talentiranog Tonija Filipija iz BK Gladijator, spomenutog Marka Miluna, Damira Plantića i odličnog Petra Milasa iz Splita, dobiti još jednog teškaša svjetske klase.

Babić je jedan on najboljih hrvatskih teškaša, koji je 2016. proglašen najboljim pound-for-pound hrvatskim boksačem. Od 2014. je osvojio tri srebrne i jednu brončanu medalju na nacionalnim prvenstvima, a sada je krenuo u velik iskorak u svijetu profesionalaca.