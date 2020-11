Vježbom, treningom do pobjeda

Na Top Rank Boxingu osvanuo je zanimljiv video kako se treningom, vježbom dolazi do savršenstva i u boksu. Naime, jako je bitno u sportu, prilikom treniranja, konstantno ponavljati neke stvari, između ostalog i zato da ti mišići zapamte pokret, brzinu pokreta i samo izvođenje.

Poznato je i da mišići imaju “memoriju”, pa ako ne radiš kako treba, mišići će to zapamtiti i teško je kasnije to popraviti, bez obzira radilo se o brzini ili samm načinu izvođenja.

Ponavljanje je majka znanja

I stalno, i stalno boksači iznova neke stvari, udarce, finte i kombinacije ponavljaju, kako bi što bolje to izveli, upotrijebili u meču. Prilično dosadno je to ponekad. No, samo pogledajte u videu zašto se to radi. Sve ti se na kraju vrati u borbi. Onda kad je to najpotrebnije.