[VIDEO] JE LI NA POMOLU VELIKI SPEKTAKL U HRVATSKOJ? Najmoćniji promotor današnjice govorio o borbi Hrge i Babića i plasirao apsolutnu senzaciju

‘Tko zna, možda nas to idućeg ljeta dovede do velike borbe s Hrgovićem, u Hrvatskoj i pred navijačima’

Najmoćniji boksački promotor današnjice i čelnik Matchroom Boxinga, 41-godišnji Britanac Eddie Hearn, bio je jako uzbuđen zbog pobjeda svojih teškaša Alena Babića (6-0, 6 nokauta) i Fabija Wardleyja (10-0, 9 nokauta) protekle subote na Wembleyju. OVDJE pogledajte kako je Babić nokautirao Littlea.

‘Babić je je*eno zabavan za gledanje’

Boksač iz BK Leonardo nokautirao je u 3. rundi Toma Littlea (10-9, 3 nokauta), dok je Wardley pobijedio prekidom svog suparnika Richarda Larteyja (14-4, 11 nokauta) u 2.

[VIDEO] BABIĆA USRED INTERVJUA ZASKOČIO LITTLE: Itekako bi vas mogla iznenaditi reakcija zloglasnog ‘Savagea’

Hearn nije zadovoljan zbog kritika koje je Babić u posljednje vrijeme uputio fanovima i boksačima, koji se pitaju zašto taj, kako to piše Boxing 247., nepoznati teškaš Matchrooma dobiva priliku u odnosu na neke koji su tu priliku više zaslužili…

“Primjerice, Hearn je nedavno odlučio da ne potpisuje ponovno Michaela Huntera, teškaša koji bi vjerojatno uništio Babića i Wardleyja”, stoji u tekstu spomenutog portala…

Eddie Hearn je to u intervjuu objasnio:

“Neki ljudi, među njima i neki boksači, pitaju se zašto je Babić stalno na mojim priredbama. Govore da nije toliko dobar, da je prosječan… E pa reći ću vam zašto – jer je on je*eno zabavan za gledanje. To je čovjek koji ima osobnost, karakter i u ringu i van njega. Babić suparnike pobjeđuje nokautima, a to je ono što ljudi žele vidjeti. Jednostavno morate napraviti nekakvu buku, morati pokazati svoju osobnost, a kada uđete u ring, onda morate i biti zanimljivi. To je put do uspjeha. U svakoj svojoj borbi on od prvog zvona pa sve do kraja ne staje s pokušajima da sruši suparnika. Možda to ne izgleda uvijek lijepo, ali je zato uvijek zabavno”, kazao je Eddie Hearn.

‘Primjetio sam da ostali boksači kukaju oko Babića, govore kako on nije uopće toliko dobar’

S obzirom da je Hearn nedavno izgubio teškaša Davea Allena koji je objesio boksačke rukavice od klin, trebao mu je jedan zanimljiv borac da zauzme njegovo mjesto. Babić je očito taj tip. Možda je čak i malo bolji od Allena, ali oboje imaju nešto zajedničko. A to je zanimljivost i taj trash talk. Znaju što treba reći kako bi zapalili javnost.

“Koliko je borbi imao Babić? Da, samo njih šest ”, izjavio je Eddie Hearn o Alenu Babiću i dodao:

“Stvar je u tome što ljudi neprestano postavljaju pitanja, a on ih dalje uništava pobjedama nad svojim suparnicima. Znate što me jako rasp******? Primjetio sam da ostali boksači kukaju oko Babića, govore kako on nije uopće toliko dobar. Idite odmah na Twitter; on je i dalje u trendu, na br. 4 ili 5. Ljudi vole gledati uzbudljive borce koji pokušavaju nokautirati svoje suparnike”.

Slavni promotor još je jednom potvrdio da Babića novi meč čeka 30. siječnja, ali je ovom prigodom izjavio i da bismo možda, odvije li se sve prema planu, idućeg ljeta mogli gledati jedan pravi boksački spektakl na hrvatskom tlu.

“Babić će nastaviti raditi ono što uvijek radi. Borit će se protiv bilo koga. Samo ih poredajte ispred njega… Tko zna, možda nas to idućeg ljeta dovede do velike borbe s Hrgovićem, u Hrvatskoj i pred navijačima. A do tada mi samo recite tko se to želi boriti s Babićem pa da ugovorimo i taj meč”, naglasio je Hearn.

Prva Babićeva borba zakazana na osam rundi, ali…

Spomenimo i da bi Hrgović svoj idući meč mogao odraditi već 19. prosinca i to u Zagrebu, a poznati su i planovi po kojima bi u veljači ili ožujku trebao boksati s nekim visokorangiranim suparnikom…

“Sad ga moramo suprotstaviti sve većim i boljim teškašima, vrijeme je za borbe na 10 rundi, koje će mu biti teško izdržati ako nastavi ovako nemilosrdno udarati, ali treba mu čestitati na svemu što je dosad učinio”, završio je Hearn.

Inače, ovo je bila prva Babićeva borba zakazana na osam rundi, ali ni u jednoj od dosadašnjih šest nije morao čekati pune tri runde na pobjedu.

‘Babić je impresivan, uništio je Littlea’

“Savage je sjajan boksač, a imam i veliko poštovanje prema Tomu Littleu. Čovjek se stvarno doveo u sjajnu formu i na press konferenciji je govorio kako je ovo vjerojatno njegovo najbolje izdanje. No Babić ne samo da ga je pobijedio, ma on ga je totalno uništio. Da, impresivan je bio Hrvat. On možda nikad neće biti tip boksača zbog kojeg ćete reći gle kako lijepo boksa. Ali čovječe, nakon tri runde konstantne akcije, on se nije ni uspuhao”, zaključio je Eddie Hearn.