[VIDEO] IZRAZBIJALA PROTIVNICU I ONDA POBJEDU PROSLAVILA SEKSI PLESOM: Ovako je to izgledalo

Bellatorova borkinja u muha kategoriji Valerie Loureda, trenutno 84. rangirana u spomenutoj diviziji za žene, u petak je upisala novu pobjedu u svojoj profesionalnoj borilačkoj karijeri, pobijedivši Tare Graff na Bellator 243 priredbi, te tako došla na skor 3:0. Jedan kroše odsjeo je na glavi Graff i poslao ju na tlo, i onda ju je Loureda ground and pound udarcima završila.

