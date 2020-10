Na društvenim mrežama ponovno kruži rijetka snimka najdominantnijeg UFC borca današnjice Habiba Nurmagomedova (29-0), koji je jučer na UFC 254 eventu u Abu Dhabiju, prekidom u drugoj rundi pobijedio Justina Gaethjea (22-2).

Poznato je kako se Habib kalio u nevjerojatnim uvjetima. Njegov trener kroz odrastanje u hrvanju i slobodnoj borbi bio je njegov pokojni otac Abdulmanap Nurmagomedov (57), koji je bio svjetski poznati trener mješovitih borilačkih vještina. On je izgradio Habiba u nepobjedivog borca, stroj za pobjede i prekide. Nažalost, ljetos je pretrpio srčani udar nakon što mu je dijagnosticiran koronavirus, a nakon operacije došlo je do dodatnih kompilacija zbog kojih je preminuo.

HABIBOV POSLJEDNJI PLES U UFC-U: Neporažen odlazi u vječnost; ‘Ne vraćam se u kavez bez svog oca’

Abdulmanap je čeličio svog sina na način i da se tada devetogodišnji Habib hrvao s malim medvjedom.

That's how it Started.

Good Bye Legend.#Khabib #UFC254 pic.twitter.com/4irD1pHAHH

— Tamimul Islam (@TamimulIslam2) October 25, 2020