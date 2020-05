Već duže vrijeme internetom kruži kraći isječak jednog starog londonskog sparinga Filipa Hrgovića i Deontaya Wildera, a Sky Sports odlučio nas je sada počastiti i nešto dužom verzijom. Njihov sparing dogodio se 2013. godine, obojica su bili dio Hayeovog pripremnog kampa za njegov nikad održani meč s aktualnim WBC prvakom Tysonom Furyjem.

Hrgović je u tom sparingu, kao za vrijeme čitavog boravka u Londonu tada, ostavio jako dobar dojam i pokazao zašto je u tom trenutku bio jedan od najboljih amatera među teškašima u svjetskom boksu. Wilder je, pak, imao neporaženi skor od 29-0. Dvije godine poslije, Wilder je postao svjetski teškaški prvak po WBC verziji. Dana 17. siječnja 2015. godine, pobijedio je tadašnjeg prvaka Stivernea u the MGM Grand Garden Areni u Las Vegasu.

Wilder je tako postao prvi američki prvak u teškoj kategoriji od Hasima Rahmana pobjedom nad Stiverneom jednoglasnom odlukom nakon dvanaest rundi. Suci su ih bodovali 118–109, 119–108 i 120–107. Stiverne je u toj borbi bacio 110 od 327 udaraca (34%) naspram Wilderovih 227 od 621 bačenih udaraca (37%).

Wilder je naslov držao sve do 27. studenog prošle godine kada je izgubio, iznenađujuće, od Tysona Furyja. Zanimljivo, ali što se tiče Hrgovićevog i Wilderovog sparinga, za spomenuti kako ga je pratio i Britanac David Haye, nekadašnji svjetski prvak u dvije težinske kategorije istodobno, koji je zajedno sa svojim sparing partnerom ostao zapanjen žestinom sparinga:

“Da, želite ovo gledati. Zaboravite mene. Ovi idu jedan na drugoga do kraja”, kazao je jedan od onih koji su pratili sparing.

“Ajde, to, da, da”, govorio je Hrgović svom sparing partneru za vrijeme treninga, aludirajući mu da opusti ruke i pusti ih do kraja. Zanimljivo, ali upravo na tom trening kampu Hrgović je utjecao na otkazivanje borbe između Hayeja i Furyja. Naime, kamp na kojem su se Hrgović i Wilder našli bio je upravo David Haye, čiji je tim organizirao pripremni kamp zbog njegovog meča s Kraljem Cigana. Hrvatski udarač je na jednom od posljednjih treninga napravio posjekotinu na glavi bivšeg svjetskog prvaka u lakoteškoj i teškoj kategoriji Hayeju i njegova je borba bila otkazana.

