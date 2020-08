Hrvatski “Divljak” Alen Babić vratit će se u ring 22. kolovoza na velikom boksačkom eventu u Brentwoodu u kojem će glavnu ulogu imati Dillian Whyte i Aleksander Povetkin.

Babić će se boriti protiv Shawndella Wintersa, a vrlo je zanimljivo bilo na njihovom predstavljanju na kojem je, blago rečeno, zaiskrilo.

“Pred nama je fantastičan teškaški okršaj koji donosi zanimljivu kombinaciju čovjeka iza kojeg su nastupi na vrhunskoj razini, nekoliko velikih dvoboja i borba protiv bivšeg teškaškog prvaka Josepha Parkera te Alena Babića, koji je novo lice u teškaškoj igri i profesionalnom rankingu. Radi se o sparing partneru Dilliana Whytea i borcu čiju on karijeru vodi. Cijeli tim od njega ima velika očekivanja i pred njim je sada veliki iskorak u karijeri”, najavio je Babića i Wintersa promotor Eddie Hearn, no nije situacija dugo bila mirna.

Ubrzo je Babić “otkrio taktiku” Wintersu, a bila je ona jednostavna. “Moja taktika je da te nokautiram”, grmio je Hrvat, no Winters ga je nazvao “kujom”, i tako se nastavilo prepucavanje pred medijima. Pogledajte kako je to izgledalo:

🗣️ "I'm going to knock you the f*** out!" – Alen Babic#FightCamp #BabicWinters #FightCamp4

Watch live: https://t.co/7kpJvfV8Ys pic.twitter.com/D420mGEfJa

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 20, 2020