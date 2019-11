[VIDEO] HRVATSKI BORAC STRAŠNIM NOKAUTOM PODIGAO PUBLIKU NA NOGE: Za svoj potez dobio je i nagradu

Bio je to potez koji je podigao publiku u Areni na noge

U četvrtoj borbi zagrebačke KSW večeri u Areni hrvatski borac Ivan Erslan (27) slavio je nakon prekida u prvoj rundi protiv Darwina “El Noble” Rodrigueza. U najbitnijem meču karijere bio je nemilosrdan te je došao do velike pobjede.

Hrvatski borac do svoje je osme pobjed eu karijeri stigao u velikom stilu. Svog je protivnika brutalno nokautirao. Bio je to potez koji je podigao publiku u Areni na noge. Pogledajmo ga još jednom.

“Hvala Zagreb, ovo je bilo ludilo. Moram priznati da sam čak loše otvorio borbu i primio par nepotrebnih udaraca, ali kad nanjušim krv gotovo je. Ipak sam odradio sve do kraja kako treba. Tu mi je djevojka, tu mi je brat, tu mi je otac. Hvala svima koji su došli i podržali me. Poluteška kategorije postaje zanimljiva. Napadamo uskoro vrh. Dajte mi vremena, ali do pojasa ću doći”, rekao je hrvatski borac poslije borbe.

Erslanov potez posebno se svidio i organizaciji KSW koja mu je dodijelila nagradu za najbolji nokaut večeri. Event KSW 51 mogli ste pratiti na RTLPlayu.