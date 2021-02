[VIDEO] HRGOVIĆ NAHVALIO BABIĆA, SAVAGE OBJAVIO URNEBESNI VIDEO: ‘Sad smo svi kao neke tetkice, povrijedit ću ti vilicu čovječe’

‘Povrijedit ću ti vilicu čovječe’

Na Facebook profilu jednog od najboljih hrvatskih profi boksača Alena Babića (6-0) jučer je osvanuo video u trajanju od 1:08 u kojem se boksač trenutno na pauzi zbog ozljede zeza na račun Hrgovićeve izjave o njemu.

Hrga hvali Babića i govori lijepe stvari o njemu, što je zaokret

Naime, u videu možete čuti Hrgovićev glas i vidjeti samog hrvatskog teškaša kako u intervjuu za BNTV iznenađujuće, zbog svega što se dogodilo između njih, hvali svog nekadašnjeg sparing partnera i klupskog kolegu u BK Leonardo, kazavši kako je on dobar boksač koji je imao težak život, kako je veliki borac, te kako mu je drago što je upoznao osobu poput njega. Te da mu skida kapu za sve što je dosad napravio.

“Imali smo jako dobre sparinge, vratio se na veliki nivo “, dodao je Hrgović.

Ovo su totalno drugačije riječi od onih koje smo imali priliku čuti ranije. Naime, prošle godine, nakon određenih trzavica između Hrgovića i prije svega njegovog bivšeg trenera Leonarda Pijetraja, krenula su lagana podbadanja pa prepucavanja, a sve je kulminiralo nakon otvorene prozivke Babića…

Prepucavanje Babića i Hrgovića počelo prije malo više od godinu dana

Prije više od godinu dana Babić je na svom Facebook profilu objavio post u kojem je prozvao Filipa Hrgovića nazvavši ga kukavicom i optužio ga da odlučuje o karijerama drugih boksača, te da ucjenjuje hrvatski boks zbog trakavice oko kvalifikacija za Olimpijske igre, odnosno tko bi trebao na OI, Hrgović ili najbolji amaterski boksač u Hrvatskoj, inače Babićev klupski kolega Marko Milun. Nedugo nakon toga oglasio se i sam Filip Hrgović koji je na Babićeve kritike odgovorio tako što ga je nazvao običnim redarom…

Nastalo je veliko rivalstvo između njih, čitava je priča odjeknula i na Otoku, te sad je mnoštvo onih u Hrvatskoj ali i u Engleskoj, žele njih dvojicu vidjeti u ringu jednog nasuprot drugog. Njih dvoje i boksaju pod okriljem WBC-a i najboljeg promotora današnjice Eddiea Hearna.

“Sad smo svi kao neke tetkice. Joj, povrijedit ćeš mi osjećaje, povrijedit ću ti vilicu čovječe”, izjava je Alena Babića kad je gostovao u Podcast Inkubatoru, a koja se u ovoj šaljivoj video montaži referira na Hrgovićevu izjavu, uz bezvremenski hit Snoopa u pozadini na kraju iste…

Po prvi put je Alen Babić uživo prozvao svog nekadašnjeg timskog kolegu i sparing partnera u BK Leonardo. Tako se stvorilo rivalstvo između ova dva boksača koja će zasigurno dati na cijeni samom meču, ako do njega dođe, a to je ono što se sviđa promotorima, u ovom slučaju Eddieu Hearnu.

“Znate, tko god je meni loše nešto napravio, ja mu to vratim deset puta gore. Tko god je meni dobro napravio, ja mu vratim 100 puta bolje. Hrgović mi je ostao u lošem sjećanju zbog svih loših stvari koje je o meni govorio, a o čemu se pisalo i u medijima. Baš je tip svašta govorio, ružno i podcijenjivački. Radio je baš ono što ne smije. Sad će biti hunted by Savage. Sad ga lovim i ne može mi pobjeći. Pitao je on mene što mislim o Hrgoviću, rekao sam mu da ne mislim ništa. Ne sviđa mi se uopće dečko i želim ga slomiti u ringu. I to je to. A ovo za restoran… Sreli smo se bili u jednom restoranu za vrijeme onog slučaja s Milunom i nastupom u kvalifikacijama za OI. Onda je on meni došao što ti ovo ono, onda sam ja njemu što ti i tako, malo smo tada zaoštrili odnose. Naša borba bi dobila na marketinškoj vrijednosti, ima sve ono potrebno za to, boks je takav sport. Mislim da nikad u profesionalnom boksu kod nas nije bilo takvog rivalstva kao što je sad između mene i Hrgovića. On me najviše podcijenjuje, a to je moje gorivo. To ne volim. Kad uđem u ring s njim, ne znam što će biti, živa eksplozija. I Shawndell Winters me podcijenio i eto, izdržao je dvije runde”, kazao nam je Alen Babić u kolovozu prošle godine, a u posljednjom intervjuu za Net.hr, onim krajem studenog prošle godine, naglasio je još jednom:

‘Želim boksati s Hrgovićem pred navijačima’

“Samo želim boksati s Hrgovićem pred navijačima, ne želim boksati dok se ljudi ne vrate na tribine. Moj meč s Hrgovićem je neizbježan, to napišite s velikim slovima, neizbježan, kakva šansa… Sad sam 45. na svijetu, sa sljedećim mečom ulazim u TOP 30. On je 23. Prije mjesec dana između nas je bila jako velika razlika na ljestvici teškaša, sad smo si bliže. Jedino on koliko je pametan, a nije baš previše, misli da se ta borba neće održati. A i Eddie Hearn je kazao da hoće. I on tvrdi, sam govori kako naš meč postaje lagano neizbježan. Interesira ga ta borba za ljeto 2021. No, taj meč nema smisla ako nije za publiku. Želim čitavoj Hrvatskoj pokloniti tu borbu, pa makar se borio i s tri Hrgovića, opet bi ušao u ring. Samo da potaknem ljude na sport, da se priča o boksu, da se klinci zainteresiraju za ovaj plemeniti sport. Želim Hrvatsku vratiti još više, približiti boksu”.