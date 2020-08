[VIDEO] HRGOVIĆ BRUTALNO SPUSTIO BABIĆU: ‘On je ispod moje razine. Ako nastavi tako boksati, do meča neće niti doći’

Hrgovića čekaju dva velika meča u razmaku od mjesec dana, koje ćete moći ekskluzivno pratiti na RTL-u

Najbolji hrvatski boksač i jedan od najperspektivnijih boraca na svijetu, Filip Hrgović dao je veliki intervju za RTL u kojem je govorio o svojim nadolazećim mečevima, pripremama i velikom, novonastalom, rivalstvu s drugim najboljim hrvatskim boksačem Alenom Babićem.

Hrgovića čekaju dva velika meča u razmaku od mjesec dana, koje ćete moći ekskluzivno pratiti na RTL-u, o čemu je i govorio većinu intervjua, ali posljednje vrijeme uglavnom se priča o njegovu verbalnom konfliktu s Alenom Babićem.

‘On je ispod moje razine’

Babić se javio nakon svog posljednjeg meče i prozvao Hrgovića. “Svi mi ga spominju, već mi se popeo na vrh glave. Vjerujte mi ta će se borba desiti, ja sam si to zarctao i tako će biti, kao i sve što sam si zacrtao u životu”, rekao je Babić, a Hrgović mu je odgovorio u intervjuu za RTL.

“Ma ne znam koji je uopće njegov problem. Mislim da je to ispod svake razine da na temelju mog imena i moje slave on gradi neku svoju reputaciju. On treba još puno žganaca pojesti u ringu i bilo bi mu pametnije da se primi posla i da trenira jer ako ovako nastavi boksati do tog meča nikada neće niti doći. On je daleko ispod moje razine”, hladno je odgovorio Babiću Filip Hrgović.

Više pogledajte u nastavku…