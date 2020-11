“Boksači uglavnom pričaju preko Instagrama, a ne žele borbu s El Animalom. Wilder, Fury ili Joshua? Još moram malo napredovati i imati prije nekoliko težih imena, ali nivoa malo ispod njih dvojice. Tko treba potpisati? Michael Hunter, Joe Joyce, Daniel Dubois, Dillian White, Aleksandar Povjetkin, Derek Chisora… To bi mi bila priprema za najbolje u kategoriji”, poručio je jutros s Floride nakon pobijede protiv Rydella Bookera prekidom u 5. rundi njihove međusobne borbe, inače 12. u Hrgovićevoj, dosad besprijekornoj profi karijeri.

[VIDEO] JESTE LI PRIMJETILI ŠTO JE HRGOVIĆ REKAO BOOKERU U RINGU? ‘Dobar posao stari, prestar si’

No, čeka se jedan jaki suparnik. Boksač iz Sesveta priželjkuje takve okršaje. Ako se njega pita, on bi odmah u ring i s prvakom Joshuom ili Furyjem ako treba.

Navedena imena u Hrgovićevoj izjavi itekako su jaka, respektabilna, definitivno bi zanimljivo bilo vidjeti kako bi završio meč između Hrgovića i Joea Joycea, boksača iz Putneyja iz Londona od kojeg je gubio u Svjetskoj ligi u amaterskim danima (jednom), kao i njegovog sunarodnjaka Daniela Duboisa, inače senzacionalnog britanskog boksača koji je od 2019. godine držao britanske, Commonwealth, WBC Silver i WBO International teške naslove.

Poznat je po svojoj snazi ​​udaranja i trenutno drži 92,9% omjera “nokaut-to-win”. Kao amater, bio je petostruki državni juniorski prvak i britanski amaterski prvak.

No, tu su još i jaka, elitna imena poput Dilliana Whitea, Aleksandr Povjetkina i Dereka Chisore. Hunter je tu isto jako nezgodan boksač. Svjetski boksački i ostali sportski mediji popratili su novu pobjedu Hrvata.

“Filip Hrgović ne može prestati pobjeđivati”, stoji na Twitteru na računu Fight Bubblea.

