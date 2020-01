[VIDEO] HABAZIN DOŽIVJELA TEŽAK PORAZ: Pogledajte što je moćna Claressa Shields našoj boksačici. Ovo nam sliči na Rockyja

Hrvatska boksačica upisala je pak četvrti poraz u karijeri, a ovaj joj je vjerojatno bio najteži

Najbolja hrvatska boksačica, Ivana Habazin, nažalost nije uspjela osvojiti naslov svjetske prvakinje. Od sada kraljica ženskog boksa i nositeljica titule u čak tri kategorije, Amerikanka Clasreesa Shields, slavila je odlukom sudaca na spektakularnoj priredbi u Atlantic Cityju. Amerikanka je dominirala u svim rundama, a tek je jedan sudac dodijelio jednu od deset rundi hrvatskoj boksačici.

Shields je postala prva borkinja koja je u svega deset mečeva uspjela upisati sve pobjede i uzeti naslove prvaka u čak tri kategorije, a tek su joj 24 godine. Hrvatska boksačica upisala je pak četvrti poraz u karijeri, a ovaj joj je vjerojatno bio najteži. Dobra je Habazin bila prve tri runde, pokušavala je nešto iz kontre, ali Shields je taktički odlično boksala i dobro je lomila Hrvaticu udarcima u tijelo. U četvrtoj rundi Ivana je krenula agresivnije, ali samo je probudila zvijer pa je Claressa krenula žestoko.

Ivana kao Rocky

Peta i šesta runda vjerojatno su bile pravi pakao za Habazin. U šestoj ju je nakon serije udaraca u tijelo Shields čak bacila u nokdaun, ali je u devetoj sekundi odbrojavanja Habazin ipak ustala. Vrlo hrabro i odlučno, moramo priznati. Hrvatici je tada preostalo jedino da nokautira Amerikanku jer pitanje pobjednika je bilo jasno, ako meč ode na bodove.

U finišu devete runde opet je Habazin upala u probleme i to nakon još jednog udarca u tijelo, no preživjela je i to, poput Rockya Balboe rekli bismo. Na koncu je Amerikanka mirnije privela meč kraju i slavila na bodove.