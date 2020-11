[VIDEO] FILIP HRGOVIĆ PONOVNO PROZVAO 7. TEŠKAŠA SVIJETA: ‘Samo ćeš zaspati i probuditi se u bolnici’

Najbolji hrvatski profesionalni boksač Filip Hrgović (12-0-0) ponovno je prozvao 7. teškaša svijeta prema Box Recu, 32-godišnjeg Amerikanca Michaela Huntera sa skorom 18-1-1. Inače, radi se o boksaču koji je boksao sa Oleksandrom Usykom 2017., danas neporaženog teškaša koji je peti na ljestvici najboljih u diviziji i po mnogima boksač koji bi mogao vladati svjetskim boksom.

Uz spomenuto, Hunter je protiv Alexandera Povetkina (četvrti teškaš svijeta) boksao krajem prošle godine, a suci su proglasili neriješenim taj meč.

ELITNI BOKSAČ NIJE HTIO ŠUTJETI: Hrga dobio neočekivani odgovor; Što će reći na ovo? ‘Ako Filip tri puta izgovori moje, pojavit će se babaroga’

“Želim mu poslati poruku. Idemo to odraditi, bez brige, bit će kratko, nećeš ništa osjetiti. Zaspat ćeš, past ćeš i probudit ćeš se u bolnici, neće ništa boljeti”, rekao je Hrgović u kratkom videu koji je objavio iFL TV na svom Twitteru.

Inače, nakon posljednje pobjede protiv Rydella Bookera, Hrgović je prozvao neke od jakih imena svjetskog teškaškog boksa. Hrgović je Huntera prvog spomenuo nakon zadnje pobjede protiv Rydella Bookera, no DAZN je u montaži izrezao taj trenutak.

“DAZN je izrezao trenutak kada me prozvao. Znaju da ako tri puta izgovori moje ime da će se pojaviti babaroga”, napisao je na Twitteru 32-godišnji Amerikanac.

Three fights by end of Feb. Pretty sure if Hrgovic wants that smoke Mike can make other arrangements. Besides, doubt a Hrgovic fight would be planned for before end of Feb anyway.

— Dan Rafael (@DanRafael1) November 19, 2020