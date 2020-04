‘Joshua je sjajan borac, ali godinama unatrag sam vam govorio da je ranjiv’

Elitni britanski teškaš Dillian The Body Snatcher Whyte (27-1) uvjeren je da aktualni prvak koji drži 4 pojasa svjetskog prvaka (IBF, WBA, WBO i IBO) Anthony Joshua (23-1) ima slabu točku te da nam je postojanje iste potvrdio Amerikanac Andy Ruiz Jr. (33-2) kada ga je u lipnju prošle godine šokantno zaustavio u kultnom Madison Square Gardenu.

7. teškaš svijeta

Trenutno 7. teškaš svijeta prema renomiranom BoxRecu nalazi se u Portugalu u svom trening kampu, odakle se putem videopoziva javio Matchroom Boxingu i Adamu Smithu, u razgovor u kojem je još sudjelovao i trenutno najmoćniji svjetski boksački promotor, također Britanac Eddie Hearn.

Teškaš koji iza sebe ima 155 odrađenih rundi u karijeri i 64.29% posto nokauta u svojim borbama vjeruje da je slaba točka aktualnog prvaka još uvijek tu.

“Joshua je sjajan borac, ali godinama unatrag sam vam govorio da je ranjiv, godinama unatrag sam vam govorio da je ranjiv…. Ranjiv je kada ga se pogodi visoko u desnu stranu glave, onda se pogubi. To je udarac kojim ga je pogodio Ruiz, to je isti taj udarac. Kad prima sa strane, on pada… Ne znam ima li on problem s ravnotežom ili je o nečem drugom riječ kada ga se tu pogodi…”, rekao je Whyte” i nastavio:

‘Podcijenio je Ruiza’

“Pored toga, on je podcijenio Ruiza. Ne znam zašto se pojavio toliko velik i zašto je izgledao kao da ga čeka lagana šetnjica i neko odrađivanje posla. Ono, ‘ovo je laganica, završit ću ovog tipa odmah’… S druge strane, u revanšu je Joshua napravio ono što je trebao, nadboksao ga je i pobijedio”, zaključuje Whyte kojemu je zapravo jedini poraz u karijeri nanio upravo Anthony Joshua. To u priloženom videu možete vidjeti od 09:20.

Dillian je, podsjetimo, obvezni WBC-ov izazivač koji će se u svom idućem meču obračunati s Alexanderom Povetkinom (4. srpnja). U organizaciji je u kojoj je i naš najbolji profesionalni boksač Filip Hrgović.