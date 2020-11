Nije se dugo čekalo na odgovor nakon prozivke Filipa Hrgovića (12-0, 10 nokauta) jutros na Floridi, nakon meča protiv Rydella Bookera, 39-godišnjeg Amerikanca kojeg je pobijedio prekidom u 5. rundi, za svoju 12 profi pobjedu u 12 odrađenih mečeva. Inače, meč se prenosio na RTL televiziji u izravnom prijenosu, a reprizu možete pogledati danas u 14:45.

[VIDEO] SENZACIONALNO 23-GODIŠNE ‘BRITANSKO ZLO’ PRIJETI HRGOVIĆU: Evo tko sve stoji Hrgi na putu prema samom vrhu

Jedna od imena koje su posebno upala u oko je i ono 188 cm visokog i 202 cm raspona ruku širokog Michaela Huntera. Radi se o sedmom teškašu svijeta prema BoxRec ljestvici koji je s Oleksandrom Usykom boksao 12 rundi, ima iskustvo boksanja protiv elitnih boksača. Taj meč je izgubio, ali bio je potvrda da je itekako kvalitetan i da može boksati s najboljima.

Također, Hunter se borio i protiv Povetkina, i tu je borbu odradio do kraja, ali izgubio podijeljenom sudačkom odlukom.

Hrgović je Huntera prvog spomenuo u nizu boksača s kojima se želi boriti, no DAZN je u montaži izrezao trenutak kada je Hrgović njega spomenuo.

DAZN deleted my name on the call out. They know if he says my name 3 times the boogeyman will show up Benson.

— Michael Hunter ll (@MichaelHunterII) November 8, 2020