‘Trebam boksati protiv velikih imena koja su razinu ispod najboljih’

Nakon svoje 12. profesionalne pobjede, ostvarene u noći sa subote na nedjelju po hrvatskom vremenu prekidom u petoj rundi protiv 39-godišnjeg Amerikanca Rydella Bookera, u meču na Floridi koji se prenosio UŽIVO na RTL-u, a koji možete pogledati u 14 i 45 u reprizi, hrvatski boksač Filip Hrgović prozvao je borce protiv kojih se želi boriti da potpišu ugovor za meč koji bi prethodio borbi s najboljim teškašima današnjice.

‘Želim sve pobijediti’

“Michael Hunter, Zhang Zhilei, Joe Joyce, Daniel Dubois, tkogod… Povetkin, Dillian White, Chisora… Želim pobijediti sve te dečke. To će biti moja priprema za one najbolje u kategoriji”, naveo je Hrgović samo neke od boksača protiv kojih bi želio ući u ring prije nego što dobije priliku boriti se za naslov prvaka svijeta protiv boraca kao što su Anthony Joshua ili Tyson Fury.

“Trebam još nekoliko teških borbi koje će me pripremiti za njih. Trebam boksati protiv velikih imena koja su razinu ispod najboljih. Nadam se takvom suparniku”, rekao je 28-godišnji teškaš iz zagrebačke Dubrave nakon pobjede nad Bookerom.

“Nestrpljiv sam. Imao sam dugačku amatersku karijeru i osjećam da sam spreman. Želim tešku borbu. Mnogi Instagram borci samo pričaju, a nitko ne želi potpisati borbu protiv ‘El Animala’. Hajde momci, potpišite taj ugovor. Kome god da smo slali ugovor, nije ga želio potpisati. Nisam tako opasan, potpišite ugovor!”

Prije nego što je prozvao gotovo sva imena boraca koji su se posljednjih godina pojavljivali u borbama za naslov svjetskog prvaka, Hrgović je zahvalio Rydellu Bookeru što je pristao boriti se protiv njega i pohvalio je svog nekadašnjeg sparing partera s kojim je ostao u prijateljskim odnosima.

‘Booker je čvrst. Mislio sam da će prije pasti’

“Bio je vrlo dobar sparing partner, ali mislim da je još napredovao od tada. Svaka mu čast što se tako dobro pripremio i bio jako dobar suparnik.”

Iako je uspio uzdrmati Bookera u drugoj rundi, Amerikanac je izdržao kanonadu Hrgovićevih udaraca do pete runde, što je donekle iznenadilo najboljeg hrvatskog bokasača.

“Stvarno je čvrst. Mislio sam da će prije pasti. No, bio sam malo prekrut. Trebao sam ga pustiti da on pokuša koji puta mene udariti i da ga pogodim iz kontranapada. No, nisam mogao prestati udarati ga pa se stalno morao braniti. Zadovoljan sam kako sam boksao. Mislim da je moja predstava bila dobra. Od prvog zvuka gonga sam diktirao ritam, zadao sam puno udaraca, puno teških udaraca i mislim da je sudac ispravno odlučio prekinuti borbu”, rekao je Filip Hrgović.