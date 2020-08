Bit će to četvrti put da Stipe brani pojas prvaka

U nedjelju ujutro po hrvatskom vremenu teškaški UFC prvak i rekorder po uzastopnim obranama u kraljevskoj teškoj diviziji Stipe Miočić (37) na UFC 252 eventu u Las Vegasu po treći put u svojoj karijeri borit će se sa Danielom Cormierom, a drugi put će pritom protiv njega braniti pojas prvaka.

[VIDEO, FOTO] NAJVEĆA BORBA U MIOČIĆEVOJ KARIJERI JE JAKO BLIZU: Pokazao je kakav nas spektakl očekuje; ‘Još samo tri dana, ajmo!’

Završetak trilogije

Godinu dana nakon što je Stipe Miočić onim čudesnim preokretom u revanšu protiv Daniela Cormiera vratio pojas prvaka teške kategorije šokantno izgubljen u lipnju 2018., u elitnom oktogonu ćemo dobiti konačnu odluku, tko je najbolji UFC-ov teškaš u povijesti.

Cormier je već najavio kako mu je ovo ujedno i oproštajna borba pa se nadamo da će ga Stipe otpratiti u mirovinu bez pojasa te kako će američki Hrvat dokazati kako je uistinu najveći. Bit će to četvrti put da Stipe brani pojas prvaka, a ukoliko ove nedjelje drugi put pobijedi Cormiera skinut će rekord kojeg je u teškoj kategoriji UFC-a upravo on postavio. Bit će to svojevrsna priprema za glavni spektakl.

Koja je Miočićeva završnica vama najbolja?

UFC je na svom Facebook profilu sve završnice Stipe Miočića u teškoj kategoriji i pita svoje fanove koja je najbolja? Kako bilo, nema sumnje da nas očekuje još jedan pravi muški uzbudljivi obračun ova dva velikana elitne organizacije.

Popis borbi na UFC 252 priredbi:

Stipe Miočić (c) vs. Daniel Cormier

Sean O’Malley vs. Marlon Vera

Junior dos Santos vs. Jairzinho Rozenstruik

Herbert Burns vs. Daniel Pineda

John Dodson vs. Merab Dvalishvili

Uvodni mečevi:

Jim Miller vs. Vinc Pichel

Felice Herrig vs. Virna Jandiroba

TJ Brown vs. Daniel Chavez

Ashley Yoder vs. Lívia Renata Souza

Chris Daukaus vs. Parker Porter

Tony Kelley vs. Kai Kamaka