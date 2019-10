[VIDEO] BRUTALNIM NOKAUTOM POSLAO SVOG PROTIVNIKA U KOMU PA SE POKAJAO: ‘Toliko sam suza prolio i molitvi izgovorio…’

Conwell je u emocionalnom pismu koji su prenijeli mnogi strani mediji otvorio dušu i iskreno progovorio o svemu što se posljednih dana događalo

Američki boksač Patrick Day završio je u komi nakon što ga je ringu strašnim udarcem u bradu pogodio njegov protivnik Charles Conwell. Na subotnjem DAZN-ovom eventu trebao je većinu pažnje pokupiti meč Usyka i Witherspoona, no međunarodne zvijezde boksa plae s u u drugi plan kad se pojavila informacija o Dayevom lošem stanju.

Devet i nešto malo rundi bespoštedne borbe završio je Conwell jednim snažnim udarcem u bradu svog protivnika koji je pao na leđa i nije više mogao ustati. Dok je Conwell slavio pobjedu, Day je udario glavom u parter i odvela ga je hitna pomoć. Pogledajte video:

“Patrick Day pretrpio je traumatsku ozljedu mozga u svojoj borbi u subotu navečer. Hitno je prebačen u bolnicu Northwestern Memorial gdje je po hitnom postupku operiran. Patrick je u komi koju je uzrokovala ozljeda i njegovo stanje je iznimno kritično”, objavio je Patrickov tim.

‘Toliko molitvi, toliko suza’

Conwell je u emocionalnom pismu koji su prenijeli mnogi strani mediji otvorio dušu i iskreno progovorio o svemu što se posljednih dana događalo.

“Nikad nisam mislio da će ti se ovo dogoditi, sve što sam želio je pobijediti. Da mogu sve to povući, povukao bih. Nitko ne zaslužuje da mu se to dogodi. Vrtim tu borbu uvijek ispočetka u svojoj glavi i razmišljam kako bi bilo da se to nije dogodilo. Ne mogu prestati misliti na to. Molio sam za tebe toliko puta i prolio toliko suza jer nisam mogao zamisliti kako bi bilo mojoj obitelji u takvoj situaciji. Razmišljao sam ostaviti se boksa, ali znam da to ti ne bi htio”,

“Vidim te gdje god da pođem i sve što čujem su lijepe stvari o tebi. Znam da si borac u srcu pa sam odlučio nastaviti boksati i boriti se za svjetsku titulu je to je ono što bi ti želio i to je ono što ja želim pa ću koristiti tu motivaciju svaki dan i pobrinuti se da dam sve od sebe u ringu svaki put”, zaključio je Conwell.

Patrick Day trenutačno se bori za život u bolnici, u induciranoj je komi, izvještavaju američki mediji.