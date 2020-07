[VIDEO] BRUTALNA MAKLJAŽA U GLAVNOJ BORBI VEČERI: Oni se uistinu ne podnose; Tučnjava dvaju gladijatora

Poljak se uvrijedio na teške riječi Parkea u najavi meča. Inače, snimku borbe između Filipa Pejića i Romana Szymanskog možete pogledati na RTLplayu

U središnjem meču KSW 53 eventa u Varšavi u subotu navečer, Poljak Mateusz Gamrot je stigao do svoje 16. pobjede u nizu i to protiv Normana Parkea prekidom meča u trećoj rundi zbog Parkeovih problema s okom. Tu ste borbu mogli gledati na RTL-u.

Veliko rivalstvo

Između ova dva borca vlada veliko rivalstvo. Nećemo reći mržnja jer je to preteška riječ. No, uistinu se ne podnose. Iza njih su dva meča. Gamrot je nakon sudačke odluke slavio u prvoj, u drugoj je meč bio prekinut zbog prsta u oko…

Na redu je bila treća borba. Poljak se uvrijedio na teške riječi Parkea u najavi meča, ali se po porazu Irac ispričao te su si ipak dali ruku i pozdravili se.

Gamrot Ircu zatvorio oko

Gamrot je brzo Ircu zatvorio oko i do kraja borbe je to bila jednosmjerna ulica. U trećoj rundi se Parkeu zatvorilo i drugo oko te je sudac prekinuo meč. Tako je Gamrot došao do 16. pobjede uz nula poraza, dok je Parke prekinuo niz od pet pobjeda, javlja Sportnet.

