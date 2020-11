[VIDEO] BABIĆA USRED INTERVJUA ZASKOČIO LITTLE: Itekako bi vas mogla iznenaditi reakcija zloglasnog ‘Savagea’

Nakon meča Babić je privukao dosta pažnje engleskih medija i dao je cijelu seriju intervjua

Sve popularniji hrvatski boksač Alen Babić upisao je šestu pobjedu u karijeru u šest mečeva ove subote protiv Britanca Toma Littlea. Slavio je nokautom u trećoj rundi i to u vrlo atraktivnom meču u kojem je u potpunosti dominirao od prve do zadnje minute.

Nakon meča Babić je privukao dosta pažnje engleskih medija i dao je cijelu seriju intervjua, ali vrlo je zanimljiv bio onaj za iFL TV jer mu je u taj intervju uletio nokautirani suparnik Tom Little.

“Pogodio sam ga sigurno s pedesetak teških udaraca i sve je izdržao. Bio je odlično pripremljen”, rekao je Babić, a zatim je upitan želi li možda nekog jačeg borca koji bi mu pružio već izazov od tri runde.

Zaskočio ga na intervjuu

“Navijači biraju moje borbe. Oni su izabrali Toma Littlea i Shawndella Wintersa, nisam ja birao te borbe. Ako me fanovi žele s nekim vidjeti i ako se s time slože Dillian Whyte i Eddie Hearn, ja sam spreman. Idemo. Ja ne biram borbe kao moj sunarodnjak. Što je bolji suparnik to ću i ja biti bolji. Little je bio bolji od Nialla Kennedyja i tu su padali čišći udarci. Winters je bio bolji od obojice i protiv njega sam upisao još bolji nokaut”, pričao je Hrvat, a onda se dogodilo nešto neočekivano.

Usred intervjua zaskočio ga je protivnik Tom Little koji mu je čestitao i izgrlio se s njim. “Bolji je večeras pobijedio. Čestitam ti. Obećali smo rat i pružili smo rat, iako mislim da rat iz nekog razloga i nije bio dobar izbor za mene”, izjavio je Little, a zloglasni “Savage” uzvratio mu je na isti način i zagrlio ga.