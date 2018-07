VATRENI ŠOKIRALI MIOČIĆA: ‘Skoro sam otkazao obranu pojasa. Nazvao sam trenera i rekao mu da se zbog njih ne mogu boriti’

Coming up next- The #BaddestManOnThePlanet, @ufc #heavyweight champion @stipemiocic. The @cavs fan will talk #LeBronJames, #Croatia’s #WorldCup run and his title fight Saturday night against #UFC #lightheavyweight champ @dc_mma. #UFC226 #StipeMiocic pic.twitter.com/JFMLGMROuo

— Rich Eisen Show (@RichEisenShow) July 2, 2018